Poggio Moiano, rissa davanti al bar: tre cinquantenni denunciati dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Poggio Moiano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti tre persone per rissa. I militari, dopo un’articolata indagine, hanno identificato i responsabili di una rissa avvenuta nei primi giorni di luglio, all’esterno di un noto esercizio commerciale di Poggio Moiano, che vedeva coinvolti tre soggetti, rispettivamente di 55, 50 e 46 anni, tutti residenti a Poggio Moiano.

La lite, secondo quanto accertato dai militari, era scaturita per futili motivi ed ha portato anche al danneggiamento di alcuni arredi esterni del locale. Un episodio che aveva destato viva impressione nel piccolo borgo della Sabina proprio per la violenza inaudita che aveva avuto come protagonisti persone adulte e non i soliti ragazzini. I carabinieri fanno sapere che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

