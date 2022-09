Passo Corese, alla guida ubriaca si scaglia contro i carabinieri: arrestata 40enne

19 settembre 2022 a

I carabinieri di Passo Corese hanno arrestato una donna di 40 anni del luogo, nella flagranza dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, denunciandola, poi, per guida in stato di ebbrezza.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la donna è stata notata da una pattuglia in servizio di controllo del territorio, mentre, alla guida della propria vettura, effettuava delle manovre pericolose per l’incolumità degli altri automobilisti. I militari sono riusciti a raggiungere l’auto, a far arrestare la marcia e a controllare la donna, che, appariva in un evidente stato di agitazione e, alla richiesta di sottoporsi all’ accertamento etilometrico, avrebbe dato in escandescenze scagliandosi contro i carabinieri, spintonandoli e provocando a uno di loro lesioni giudicate guaribili in tre giorni.

Per tale ragione è stata arrestata per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’accertamento con l’alcoltest ha consentito, poi, di acclarare come la donna, già nota alle forze di polizia, fosse alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito. Eventuali responsabilità penali - fanno sapere i carabinieri - saranno valutate dall’autorità giudiziaria.

