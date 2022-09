Petrella Salto, continuano i seminari dei carabinieri contro le truffe agli anziani

19 settembre 2022 a

a

a

Prosegue l’attività di vicinanza e sostegno dei carabinieri nei confronti delle persone anziane: il comandante della Stazione di Petrella Salto, luogotenente Antonio Recchi con la collaborazione dei sindaci dei Comuni di Petrella e di Varco Sabino, ha incontrato presso le sedi comunali, la popolazione più vulnerabile, per sensibilizzarla e tutelarla contro le truffe ai loro danni, poste in essere da delinquenti senza scrupoli, con la scusa del “finto avvocato”.

Cerca funghi nei boschi, scivola e si frattura le gambe

L’appello lanciato dagli uomini dell’Arma ai cittadini, e in special modo agli anziani che vivono soli, è semplice ed è quello di rivolgersi immediatamente alla stazione carabinieri del proprio paese o al numero 112, e se questo non è possibile, a un vicino di casa o a un parente, segnalando ogni forma di richiesta di denaro da chiunque venga effettuata e per qualsiasi motivo, così che possano essere effettuati tempestivi interventi nei confronti di questi malviventi. I carabinieri ricordano “che i truffatori hanno un’apparenza distinta, una voce cordiale, offrono la massima disponibilità e hanno un aspetto tranquillizzante, insomma l'ideale per conquistare la vostra fiducia, per introdursi abilmente nelle vostre case, pronti ad appropriarsi del vostro denaro e dei vostri gioielli”.

Coltelli e fucili. Due denunciati: i controlli dei carabinieri

I carabinieri invitano i cittadini a “diffidare di telefonate sospette e soprattutto di sconosciuti che si presentano alla porta, anche se preavvisati; chiamare immediatamente le forze dell’ordine tramite il numero unico di emergenza 112; memorizzare dettagli e particolari che potrebbero essere fondamentali per la successiva identificazione dei presunti truffatori. Al riguardo è stato diffuso tramite le Stazioni carabinieri di tutta la provincia e grazie anche alla disponibilità e alla collaborazione di tutte le amministrazioni comunali, un volantino contenente consigli e suggerimenti. Il documento può essere richiesto e consultato presso ogni Comando Arma della provincia.

Si perde nei boschi mentre cerca funghi, ritrovato dai vigili del fuoco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.