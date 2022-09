Rieti, elezioni. Calisse (Lega) a Pontida: “Felice e molto emozionato”

Luca Feliziani 19 settembre 2022 a

La telefonata è arrivata inaspettata venerdì pomeriggio, 16 settembre. “Presidente ci vediamo domenica mattina a Pontida, vogliamo un suo intervento dal palco”.

Da una parte del telefono Claudio Durigon, plenipotenziario della Lega di Salvini nel Lazio. Dall’altra il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse. “Una telefonata che mi ha riempito di gioia e di orgoglio ma che certo non mi ha aspettavo” ha detto Calisse. Un invito che è pieno di significati politici perché per un esponente leghista salire sul palco di Pontida è come per un calciatore vestire la maglia della nazionale.

“Salire sul quel palco davanti a migliaia di persone durante il raduno nazionale della Lega a pochi giorni dal voto è stato bellissimo, ma non nascondo che un po’ ho avuto paura. Ho avuto la sensazione che il mio partito ha dato una grande dimostrazione di forza e compattezza a una settimana dal voto”.

