Rieti, Comune. Il segretario generale conclude l'incarico e saluta

Il segretario generale, Laura Mancini, ha concluso la sua esperienza al Comune di Rieti. Il saluto con il sindaco Daniele Sinibaldi e dell’ex S Antonio Cicchetti. Il saluto della Mancini ai dipendenti. “Il mio servizio a Rieti è iniziato con l’incarico conferitomi dall’allora sindaco Cicchetti, con il quale sono state affrontate sfide particolarmente complesse. Ringrazio l’attuale sindaco Sinibaldi con il quale ho avuto modo di lavorare già nella precedente consiliatura, i presidenti del consiglio Giuliano Sanesi e Claudio Valentini, ex assessore al bilancio con il quale ho condiviso anni “particolarmente difficili” così come gli assessori e Consiglieri comunali. Un sincero ringraziamento va a tutta la dirigenza, al personale dei settori che mi sono stati assegnati a cominciare dalla segreteria generale, servizio contenzioso e risorse umane che mi ha aiutato a raggiungere importanti risultati e a tutto il personale con il quale molto spesso mi sono relazionata. La permanenza presso il Comune di Rieti è stata al tempo stesso causa e conseguenza di una appartenenza ad una città, intesa come comunità, che ho avuto l’opportunità di conoscere e “vivere” anche coltivando rapporti di amicizia che permarranno nel tempo”.

