Rieti, inaugurato l'ascensore del centro storico tra polemiche e ritardi

Quella che ormai veniva definita la fabbrica di San Pietro, cioè l’ascensore che collega via San Pietro martire a piazza Cesare Battisti, dopo anni di battaglie legali prima con le ditte incaricate dei lavori e poi con il ministero per ottenere l’autorizzazione ad attivarlo, è stato inaugurato finalmente ieri pomeriggio, 16 settembre. Presenti il sindaco Daniele Sinibaldi, Giovanni Rositani assessore all’urbanistica, Claudia Chiarinelli assessore alle Attività produttive, l’ingegner Domenico De Bartolomeo, direttore dell’Ansfisa e Augusto Reggiani della segreteria tecnica della stessa agenzia.

“È stata un’opera molto sofferta - ha dichiarato prima del taglio del nastro, il sindaco Daniele Sinibaldi - quindi abbiamo deciso di fare un’inaugurazione semplice anche se era giusto farla per ringraziare tecnici e ingegneri e la ditta che ha portato a compimento quest’opera che da domani mattina sarà fruibile ai cittadini. È un elemento in più che arricchirà sicuramente il centro storico e sarà utile sia ai nostri concittadini che ai turisti. Un ringraziamento va agli uffici tecnici comunali, al sindaco Cicchetti, all’avvocato che ha perorato la nostra causa e sostenuto le nostre ragioni davanti al Ministero. Il sindaco Ciccheti l’assessore Emili hanno seguito soprattutto negli ultimi anni una vicenda che sembrava interminabile. Un grazie anche al nuovo direttore dell’agenzia che ci ha dato una grande mano per rinsaldare i rapporti e concludere questo processo autorizzativo ”. Al taglio del nastro non potevano mancare l’ex sindaco Antonio Cicchetti e l’attuale consigliere ex assessore all’urbanistica Antonio Emili. “Quando ci siamo insediati - ha detto Emili - abbiamo trovato un cantiere fermo con una grande gru che sovrastava la cattedrale e il resto tutto abbandonato. Abbiamo capito che ci si doveva muovere subito per concludere un lavoro che era stato promesso alla città. Non pensavamo sicuramente ci sarebbe voluto tutto questo tempo e dover fare causa addirittura ad un ministero per riuscire ad avere l’autorizzazione per l’utilizzo di questo ascensore. Oggi possiamo dire che la battaglia è stata vinta e che Rieti ha sicuramente qualcosa in più”.

Da domani l’impianto sarà fruibile dalla cittadinanza e come dichiarato dagli assessori Chiarinelli e Rositani. “Trova finalmente conclusione una vicenda lunga e rappresentativa della pastoie burocratiche in cui troppo spesso l’Italia si trova ad arrancare”. L’ex sindaco Antonio Cicchetti: “È doloroso dover inaugurare solo oggi ed avrei tante cose da dire ma le risparmio. Lo Stato non c’è stato anzi è stato un nemico e se non fosse stato per un avvocato avvezzo a combattere nelle aule di tribunale, forse oggi saremo ancora qui con un simulacro di ascensore. Mi auguro che questa vicenda sia di stimolo per una nuova organizzazione degli uffici dello Stato preposti a questo tipo di autorizzazioni. Perché non è possibile, dopo aver corso e combattuto con le aziende appaltatrici dover anche sbattere contro il muro degli uffici del ministero e dello Stato che dovrebbero essere a soccorso delle amministrazioni comunali. Se dovessi definirla in qualche modo direi che è stata una vicenda dolorosissima”.

