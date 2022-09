Rieti, Poste festeggia Martina Caramignoli: donato il folder sugli europei di nuoto

14 settembre 2022 a

Martina Rita Caramignoli, la nuotatrice reatina della Polizia di Stato, bronzo nei 1.500 metri alla XXXVI edizione degli Europei delle discipline acquatiche, oggi ospite d’eccezione presso l’ufficio postale di Rieti Garibaldi.

A ricevere la campionessa il direttore provinciale Andrea Petrone che ha omaggiato la Caramignoli con il Folder dedicato agli Europei di Nuoto emesso lo scorso 11 agosto, in occasione proprio della XXXVI edizione degli Europei di nuoto, in segno di riconoscimento per meriti sportivi e come ringraziamento per rappresentare la città di Rieti nel mondo. All’evento hanno partecipato anche il responsabile Gestione Operativa provinciale Franco Dan, la referente filatelica Barbara Cappello e il direttore dell’ufficio postale centrale Pietro Pistoni.

