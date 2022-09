Rieti, furbetti del reddito di cittadinanza. Tre denunce per truffa in concorso

14 settembre 2022 a

Documenti falsi per ottenere il reddito di cittadinanza. Tre casi tra loro in comune ma che sono stati scoperti e hanno fatto scattare le denunce e il conseguente iter per la revoca del beneficio. Vita sempre più dura per i cosiddetti “furbetti del Reddito di cittadinanza”. Secondo quanto ricostruito dalla Questura di Rieti nei giorni scorsi il personale della Squadra Mobile ha denunciato in stato di libertà due cittadini rumeni, residenti a Roma e in provincia di Foggia e una donna italiana residente a Cagliari, resisi responsabili del reato di truffa in concorso. Durante i servizi finalizzati al contrasto della criminalità diffusa, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti presso un Ufficio postale reatino dove due cittadini stranieri stavano cercando di prelevare del denaro, senza riuscirvi, utilizzando delle tessere “Postamat – Reddito di cittadinanza”, accompagnati da una donna italiana.

Gli agenti hanno immediatamente identificato i tre soggetti, accertando che le due tessere Postamat utilizzate erano state bloccate dal servizio “antifrode” di Poste Italiane. Le successive indagini effettuate dalla Polizia di Stato hanno evidenziato che i due cittadini rumeni, mai residenti in Italia, avevano falsamente dichiarato la loro residenza a Roma ed in provincia di Foggia, producendo, quindi, all’INPS, false dichiarazioni al fine di percepire il reddito di cittadinanza.

I due cittadini rumeni sono stati, pertanto, denunciati in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria per il reato previsto dall’art 7 della legge 26/2019 (ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza con false attestazioni) nonché per il reato di truffa aggravata, in concorso con la donna residente a Cagliari che aveva accompagnato i due stranieri presso l’Ufficio postale reatino. Nell’ambito del procedimento penale instauratosi nei loro confronti, l’eventuale responsabilità penale verrà accertata dal Giudice fino a sentenza irrevocabile che accerti la colpevolezza dei tre “furbetti del Reddito di cittadinanza”.

