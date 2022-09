Borgorose, cervo maschio intrappolato nel filo spinato salvato da forestali e veterinari Asl

14 settembre 2022 a

Un esemplare di cervo maschio salvato da metri di filo spinato. E’ accaduto nei giorni scorsi, quando la stazione carabinieri forestali di Borgorose, ha segnalato al Servizio Veterinario della Asl di Rieti la presenza di un grosso cervo maschio rimasto incastrato con i palchi in un filo spinato lasciato in un terreno agricolo dismesso, nella frazione di Torano nel Comune di Borgorose. I professionisti del servizio veterinario aziendale, grazie alla collaborazione dei Carabinieri Forestali, sono intervenuti narcotizzando l'animale, in evidente stato di difficoltà e sotto stress, affinché potesse essere liberato dal filo spinato intrecciato nei palchi: diversi metri di filo spinato, condizione che poteva avere conseguenze gravi per l’animale.

Una volta liberato e ripreso conoscenza, l’animale è stato indirizzato dai sanitari della Asl di Rieti e dai carabinieri forestali, coadiuvati dal personale della Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa, verso le aree boscate lontano dalla rete viaria e autostradale, per la sua incolumità e la sicurezza pubblica.

