Rieti, presunte tangenti sui fondi delle scuole. Nell'inchiesta anche l'Alberghiero Costaggini

14 settembre 2022 a

a

a

C'è anche l'istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione Ranieri Antonelli Costaggini di Rieti tra le otto scuole d'Italia finite al centro di una inchiesta della Guardia di Finanza di Roma. Fondi stanziati per i progetti scolastici che sarebbero stati utilizzati per finanziare il giro di tangenti che, secondo l'accusa, partiva dall'imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco e arrivava all'ex capo del Dipartimento risorse umane e finanziarie del Miur, Giovanna Boda. Questa l'ipotesi che emerge dagli atti dell'inchiesta per corruzione che ha coinvolto l'imprenditore e il ministero. Sotto la lente della procura di Roma sono finiti otto progetti definiti "anomali".

La ricostruzione avanza, eppure quasi tutti vivono ancora in Sae

Tra questi, come detto, “le spese sostenute dall'Istituto Costaggini di Rieti". Infatti il consulente della Procura scrive che le società riconducibili a Bianchi hanno inserito nei rendiconti costi "attinenti a prestazioni rese in periodi non rientranti nell'arco temporale di esecuzione del progetto", ma anche "spese attinenti a prestazioni non effettivamente sostenute" e, soprattutto, "allibramento di costi sostenuti per la prestazione di utilità in favore della Boda".

Il pasticcere Adelmo Renzi, inventore della mimosa nominato da Mattarella Commendatore della Repubblica

Per quanto riguarda il progetto Riparare ma non dimenticare, presentato dall'Ido per partecipare alla gara indetta dall'Istituto Costaggini, la società di Bianchi si sarebbe riuscita ad aggiudicare il lavoro troppo facilmente in quanto unica candidata. In tutti i progetti finiti sotto la lente sarebbero state riscontrate anomalie come la "dichiarazione delle spese risultate generiche o inammissibili" e in un caso addirittura una società dell'imprenditore Bianchi di Castelbianco avrebbe addirittura "partecipato alla redazione del bando". Una inchiesta, quella della Procura di Roma, avviata nello scorso mese di aprile e che portò a giugno la guardia di finanza a sequestrare atti e documenti all'istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione Ranieri Antonelli Costaggini di Rieti.

Sequestrati dalla guardia di finanza un centinaio di auricolari hi-tech contraffatti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.