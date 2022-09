Monterotondo, tentano di truffare 90enne col raggiro del finto parente. In manette due napoletani

14 settembre 2022 a

a

a

Hanno provato a truffare un anziano con il “raggiro del finto parente” spacciandosi per familiari e, facendo leva sui sentimenti, prospettano un pericolo per un altro congiunto la cui unica possibilità di salvezza dipende esclusivamente dalla vittima. Anche stavolta il copione era stato recitato alla perfezione e i malviventi si sarebbero dileguati col bottino, se il direttore dell’Ufficio postale non avesse intuito tutto e allertato il 112. Così due pregiudicati napoletani di 35 e 38 anni sono stati arrestati per truffa e resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri.

Scoperto B&B abusivo in uno stabile inagibile. Titolari denunciati

Secondo quanto accertato il 90enne sarebbe stato raggiunto da una telefonata all’utenza fissa dell’appartamento dove abita da solo. A contattarlo la voce di un giovane spacciatosi per il nipote, figlio della figlia. “Nonno, mamma sta per essere arrestata se non versi subito 5 mila euro: vai a ritirarli alla Posta”. L’anziano preoccupato ha subito raggiunto l’Ufficio postale di via Mameli. La notevole richiesta di denaro ha insospettito il direttore che ha avvertito i carabinieri. Così due militari in borghese hanno raggiunto la Posta e individuato il 90enne in fila e si sono fatti raccontare l’accaduto chiedendogli un recapito della figlia. A quel punto hanno contattato la donna spiegandole che l’anziano padre era finito nelle grinfie di truffatori invitandola a raggiungerlo a casa.

Controlli dei carabinieri nei luoghi della movida contro spaccio di droga

Nel frattempo i militari hanno individuato i due balordi nei pressi di un bar. Poco dopo il truffatore più giovane si è presentato a casa del 90enne per ritirare i soldi come concordato, ma all’interno c’erano anche i carabinieri. Inutile il tentativo di fuga, inseguito lungo le scale è stato bloccato sul portone. Stessa sorte per il complice che lo attendeva poco distante al volante di un’auto.

Cocaina e hashish pronti da spacciare, arrestato 25enne insospettabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.