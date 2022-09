Rieti, Piano del Comune per contrastare i rincari energetici e sostenere le famiglie in difficoltà

Monica Puliti 14 settembre 2022 a

Un Piano energetico che preveda un reale risparmio in considerazione dell’impatto che l’aumento incontrollato dei costi potrebbe avere sul bilancio dell’Ente: direttamente, per via della spesa per le bollette di Palazzo di Città nelle sue diverse articolazioni, e indirettamente per la crescita delle situazioni di fragilità all’interno dei nuclei familiari con automatiche ripercussioni sui Servizi sociali del Comune. Il Piano al momento è in fase di studio ma ci si sta già muovendo per attutire il colpo. “Proprio oggi (ieri, ndr) – dice l’assessore Giovanna Palomba – ho chiesto un tavolo di confronto con gli assistenti sociali per valutare proposte e ipotesi di intervento per l’aumento dei contributi a sostegno delle persone in difficoltà. Inoltre, ho già attivato un’intesa con APS per ridurre al minimo il rischio di distacchi in presenza di situazioni di disagio”.

L’assessore al Personale, Oreste De Santis, è in attesa di saperne di più dall’Europa. “Attendiamo le direttive del decreto Risorse per poi muoverci di conseguenza (organizzando magari turni particolari di lavoro, ndr): ne saprò di più già a partire dalle prossime ore”. Sulla necessità che il Comune adotti un piano energetico è intervenuto il consigliere del Pd, Paolo Bigliocchi: “Durante la discussione sul bilancio preventivo – scrive - ho avuto modo di chiedere all’amministrazione di dotarsi di un piano energetico locale, come richiesto ma non imposto da decreto governativo, nelle more di decisioni e scelte che verranno fatte ad altro livello. Come risposta ho ottenuto di sapere che l’amministrazione vuole dotarsi di un energy manager, cosa peraltro prevista dalla norma.

Pur ritenendo positiva e dovuta questa iniziativa, non credo che possa essere utile ad affrontare l’emergenza di oggi, ma lo sarà sicuramente per una programmazione nel medio e nel lungo termine. L’inizio dell’anno scolastico e l’arrivo del generale inverno – aggiunge Bigliocchi - mi spingono a chiedere di nuovo se l’amministrazione ha un Piano che preveda un reale risparmio energetico considerando anche l’impatto che un aumento incontrollato dei costi potrebbe avere sul bilancio dell’Ente. Nello stesso tempo, credo sarebbe necessario capire quale sostegno il Comune potrebbe dare a famiglie e imprese nell’affrontare una crisi che si spera non duri a lungo”. Come anticipato dal Corriere di Rieti sui maggiori costi che Palazzo di Città l’assessore al Bilancio, Andrea Sebastiani, ha riferito che nel bilancio 2022 sono stati previsti un milione e 35 mila euro in più rispetto all’anno passato quando la spesa per luce e gas fu poco meno di 2 milioni e 100 mila, portando la posta a 3,1 milioni.

