Rieti, vaccino anticovid contro la variante Omicron: all'ex Bosi il via alle somministrazioni

Mentre si registra una leggera risalita dei positivi in provincia, la Asl di Rieti ha comunicato l’avvio della somministrazione del vaccino bivalente che copre la variante Omicron BA.1. Da oggi, martedì 13 settembre, presso il centro vaccinale ex Bosi si svolgerà un Open Day dedicato, con accesso diretto senza prenotazione, dalle ore 10 alle ore 13. È possibile utilizzare la formulazione bivalente Original/Omicron BA.1 indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario.

L'Azienda sanitaria locale di Rieti ricorda che si può ricevere la prima dose di richiamo (terza dose) dopo almeno 120 giorni dalla seconda somministrazione (completamento del ciclo primario) o dall’ultima infezione (data del test diagnostico negativo). I vaccini disponibili sono per tutte le persone con età minima di 12 anni; operatori sanitari; operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani; donne in gravidanza.

