Fara in Sabina, piano di riequilibrio finanziario: l'opposizione chiede chiarimenti sui conti del Comune

La Corte dei Conti chiede, e con celerità, nuovi chiarimenti formali all’amministrazione comunale circa lee modalità di attuazione del piano di riequilibrio finanziario presentato ormai nel lontano 2017, ma che di fatto non ha ancora avuto via libera ufficiale dalla Magistratura Contabile. Nella missiva inviata agli uffici di Fara Sabina si fa riferimento alla richiesta di ulteriori chiarimenti, che a quanto si apprende non sarebbero stati forniti. E tanto è bastato alle minoranze consiliari per chiedere, con tanto di convocazione urgente fissata per la data di oggi, spiegazioni alla stessa amministrazione.

“Da mesi chiediamo al sindaco con delega al bilancio (Roberta Cuneo, ndr) una commissione ad hoc per chiarire la situazione economica-finanziaria delle casse comunali – si legge in una nota pubblicata dal capogruppo de “Il Ponte”, Daniela Simonetti, che parla anche a nome dei colleghi Marco Marinangeli (Noi Fara) e Vincenzo Mazzeo (Fara Merita) - nonostante le rassicurazioni del sindaco in consiglio comunale, la commissione non viene convocata; arriva, però, precisa e puntuale un'ordinanza della Corte dei conti in merito al piano di rientro che presenterebbe delle irregolarità; ciò genera una grande preoccupazione in un momento già drammatico per i cittadini tutti per cui in una nota congiunta a firma dei tre capigruppo di minoranza chiediamo un incontro per domani (oggi, ndr), poi forse chiarita finalmente la situazione valuteremo le azioni conseguenti”.

La vicenda relativa al piano di riequilibrio finanziario risale al secondo mandato dell’allora sindaco Davide Basilicata (amministrazione della quale l’attuale primo cittadino, Roberta Cuneo, era assessore al bilancio, ndr), che presentò il documento a seguito di alcune ispezioni effettuate dai funzionari del Ministero dell’Economia e della Corte dei Conti, i quali certificarono come il passivo dell’Ente fosse andato fuori controllo. A tal punto da obbligare i bilanci degli anni successivi a seguire le ferree linee delle procedure di rientro dal debito, scongiurando così il crollo dei conti e il conseguente commissariamento dell’ente. Sul piano, nel corso degli anni, sono arrivate continue richieste di aggiornamento da parte degli esponenti di minoranza. Che ora, nella giornata di oggi, torneranno a chiedere conto del reale stato dell’arte all’amministrazione.

