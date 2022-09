Rieti, affidati i lavori per realizzare il nuovo parco urbano a Villa Reatina

M.P. 13 settembre 2022 a

Un nuovo parco cittadino. Sorgerà a Villa Reatina, quartiere popoloso della città che negli ultimi anni ha vissuto un processo graduale di riqualificazione. Un processo destinato a migliorare la qualità della vita degli abitanti. Non solo ripavimentazioni delle strade ma anche nuova illuminazione pubblica che aumenta la sensazione di sicurezza. Tra le opere che saranno avviate a breve, grazie all’attuazione dei tanti progetti esecutivi approvati durante l'ultima consiliatura, figura il nuovo Parco Urbano che sarà realizzato in una ampia zona da riqualificare e rendere fruibile non solo ai residenti.

L’intervento, in particolare, prevede un investimento di un milione di euro circa nell'allestimento di un’area verde e attrezzata di più di due ettari nel bosco situato a ridosso di via Giovanni Amendola. Un’opera ispirata dalla volontà di esaltare la bellezza di uno scenario naturale di pregio del quartiere di Villa Reatina, dominato dalle alberature e dall’antica sorgente del Cantaro. L'ufficio tecnico del Comune di Rieti ha già provveduto ad affidare i lavori al termine dei quali la città potrà godere di un nuovo parco urbano e con esso di un percorso ciclo – pedonale, due nuove piazze, uno spazio attrezzato per il gioco, un campo di calcetto e un itinerario votato al benessere e all’esercizio attività fisica.

Un lavoro reso possibile grazie all’impegno del personale tecnico del Comune insieme al quale l’assessorato all’Urbanistica e Lavori pubblici della passata amministrazione ha condiviso lo sforzo compiuto negli ultimi 5 anni per sbloccare anche gli interventi del contratto di quartiere di Villa Reatina. Dopo aver completato le fogne, l’acquedotto, l’impianto di pubblica illuminazione e la ripavimentazione delle strade, infatti, il varo del nuovo Parco Urbano segnerà un’altra tappa importante del percorso di riqualificazione di quest’area della città. Entro un anno, questa la stima delle tempistiche di realizzazione, Rieti conoscerà il profilo di un nuovo polmone verde dove i cittadini godranno del fascino della natura in un luogo che sarà un importante valore aggiunto sia per Villa Reatina che per l’intera città; un nuovo spazio fruibile da parte di grandi e piccoli, immerso nella natura di cui è così generosamente ricco il nostro territorio. A questo si aggiungerà anche il nuovo svincolo Anas in fase di realizzazione che renderà più agevole e in sicurezza l’accesso al quartiere di Villa Reatina.

