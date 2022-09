Rieti, pista ciclopedonale nel degrado. Passeggiata tra erbacce e rifiuti

Marco Staffiero 13 settembre 2022 a

Tanti proclami per il rilancio del turismo e poi la città muore sotto i rifiuti. Un’immagine pessima per tutti i visitatori e per i cittadini stessi. Abbiamo esaminato soltanto il tratto della ciclabile tra Ponte Milardi fino a Ponte Matteucci, nel cuore di Rieti e quello che abbiamo trovato lascia senza parole: panchine di ferro accartocciate, bicchieri di plastica abbandonati a terra, mascherine, cartacce, bottiglie di Whiski e di birra. All’orizzonte del ponte Milardi, una panchina di ferro piegata su se stessa, ormai da mesi, a pochi metri una fontanella circondata di rifiuti, dove diventa scomodo anche avvicinarsi per bere. Non distante sulla destra una staccionata di legno, che per metri e metri rimane completamente rovinata e rotta in alcuni pezzi. E’ solo l’inizio della brevissima passeggiata. Superato il ponte Matteucci lo “spettacolo” continua. Un’anatra morta in un visibile stato di decomposizione, e lungo l’argine del Velino cartoni abbandonati, bottiglie rotte, scatole di vino, mascherine e uno dei pochi cestini lungo la ciclabile giace a terra quasi in completo disuso. Ci avviciniamo a qualche cittadino ed il commento negativo è scontato.

“Nell’arco di pochi anni – ha raccontato Giulio Sebastiani – assistiamo senza dubbio ad un aumento di degrado e inciviltà in città. Non è difficile andare in giro e notare rifiuti a terra. Una brutta immagine della nostra amata Rieti. La responsabilità è di tutti, non solo delle istituzione. Diventa facile dare le colpe agli altri. Ogni cittadino è responsabile delle proprie azioni. Qualcuno ha gettato la bottiglia a terra, non è venuta qui da sola”. Stesso rammarico per un’altra cittadina, Marta Volterra. “E’ davvero un peccato vedere un gioiello di città, come Rieti in alcuni punti circondata dai rifiuti. Se vediamo qualcuno che butta cartacce o altro a terra, dobbiamo intervenire e non girare la testa dall’altra parte. Inoltre, dal punto di vista turistico e commerciale non facciamo un bella figura. I tanti turisti che vogliono venire a vedere le nostre bellezze devono trovare una città, un territorio pulito, ordinato ed ospitale”.

Niente di nuovo per l’assessore all’ambiente, Giuliano Sanesi. “Chiediamo alla cittadinanza – ha commentato l’assessore – piena collaborazione. Stare dietro a tutto diventa impossibile. Per questo nelle prossime ore manderemo una lettera indirizzata ai giornali, alle istituzioni, alle forze dell’ordine per coinvolgere tutti ad aiutarci per mantenere la città in ordine. Non è possibile, che attiviamo delle opere di manutenzione nei parchi o dopo una settimana vengono di nuovo distrutti ed attaccati. Dall’altra parte, è inutile negarlo, non abbiamo la disponibilità economica per andare incontro ad ogni situazione di degrado, che si presenta. Inoltre, rimane difficile lavorare solo con due dipendenti del settore all’interno del Comune”.

