Rieti, la scuola Cirese può contare su tre nuove aule e spazi più sicuri

E’ stato inaugurato questa mattina, alla presenza del sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, della Giunta, dell’ex sindaco Antonio Cicchetti, della dirigente scolastica dell’I.C. “A.M. Ricci” Paola Testa e di rappresentanti del corpo docente e delle famiglie degli alunni, l’ampliamento della scuola “Cirese” con 3 nuove aule, spazio refezione e nuovi servizi. Nel frattempo proseguono i lavori per l’adeguamento sismico della palestra dell’Istituto scolastico.

“Un bel momento vissuto insieme ai docenti e alle famiglie proprio in occasione del ritorno tra i banchi dei giovani alunni – commenta il sindaco, Daniele Sinibaldi – Arriva a conclusione un intervento voluto dalla nostra precedente amministrazione e interamente finanziamento con fondi propri dell’Amministrazione comunale, per il quale ringrazio l’impresa che ha realizzato l’opera in maniera pregevole e nei tempi previsti. La scuola Cirese avrà, a breve, anche una nuova palestra antisismica il cui intervento di realizzazione è in corso, finanziato con fondi del MIUR”.

“Il tema dell’edilizia scolastica è prioritario per la nostra Amministrazione e stiamo già mettendo in campo vari interventi – aggiungono l’assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli e l’assessore alla scuola Letizia Rosati – Manterremo alta l’attenzione su questo tema, agendo anche da stimolo, soprattutto sui tempi, nei confronti dell’Ufficio Ricostruzione della Regione Lazio, titolare di molti progetti di demolizione e ricostruzione, come ad esempio quello relativo alla scuola di Villa Reatina”.

