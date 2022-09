Rieti, da oggi in funzione l'autovelox sul raccordo della Rieti-Terni

L.S. 12 settembre 2022 a

Il giorno tanto temuto dagli automobilisti dal “piede pesante” è arrivato. Da oggi l’autovelox sul raccordo della Rieti-Terni in direzione di Villa Reatina-Nucleo industriale entrerà ufficialmente in funzione (salvo problemi di varia natura dell’ultim’ora). Un altro occhio elettronico si va ad aggiungere ai tanti accesi dalle varie amministrazioni in Provincia. Si tratta, in particolare, del sesto ma presto potrebbe tornare in funzione anche il settimo (quello fisso di Posta attualmente disattivato pochi giorni dopo il sisma del 2016 e gestito dalla Provincia). Quello che entrerà in funzione sulla strada statale 701 da questa mattina è il secondo sul territorio comunale (l’altro si trova sempre sulla Rieti-Terni ma in direzione Umbria) e in entrambi i casi il limite di velocità è di 70 chilometri orari. Limite che già da qualche giorno gli automobilisti alla sola presenza dell’autovelox spento stanno rigorosamente rispettando.

“Ovviamente l’invito agli automobilisti è sempre quello di rispettare i limiti di velocità previsti - ha ribadito più volte l’assessore con delega alla Polizia locale, Oreste De Santis -. L’autovelox sul raccordo della Rieti-Terni nei pressi dello svincolo per Villa Reatina si è reso necessario proprio per la pericolosità di quel tratto stradale dove in passato si sono verificati diversi incidenti anche mortali. Il nostro intento è proprio quello di indurre gli automibilisti a rispettare i limiti e non certo quello di fare cassa come qualcuno ha voluto affermare”. Il riferimento in particolare è rivolto al segretario provinciale della Uil che aveva parlato addirittura di una “trappola per gli automobilisti” in quanto “poco evidenziato dalla presenza di segnaletica verticale e orizzontale” suggerendo la presenza nei primi giorni “di pattuglie della Polizia locale in prossimità dell’autovelox stesso”.

Che gli occhi elettronici funzionino a dovere lo dimostra l’installazione dei T-Red le telecamere in prossimità degli impianti semaforici in quattro incroci pericolosi del capoluogo: via Paolessi, viale Maraini, via del Terminillo e a Porta d’Arce. “In questo caso - conferma l’assessore De Santis - le multe sono calate del 70% che quantificato in cifre significa che siamo passati da circa 900 multe al mese alle attuali 200 con conseguente abbattimento di incidenti in questi punti”. In ogni caso gli automobilisti rimangono perplessi sulla opportunità dell’accensione dell’ennesimo Autovelox sul territorio che ritengono “l’ennesimo strumento a disposizioni delle amministrazioni locali per fare cassa ai danni degli autombilisti che nella maggior parte dei casi è costretta ad utilizzare l’auto per motivi di lavoro”. E allora vale la pena ricordare dove si trovano gli altri rivelatori di velocità in provincia: oltre ai due già citati nel territorio comunale di Rieti, ricordiamo quelli sulla Salaria uno in direzione Roma al bivio di Montenero poco prima di Ornaro (gestione Provincia), a Osteria Nuova gestito dal Comune di Poggio Moiano, l’altro in direzione Ascoli Piceno all’uscita delle gallerie nelle Gole di Antrodoco (gestione Provincia). Infine l’altro impianto fisso è quello sulla Flaminia nel territorio comunale di Magliano Sabina.

