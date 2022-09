Rieti, suona la campanella per 18.512 studenti della provincia

Marco Staffiero 12 settembre 2022 a

Sono 18.512 gli studenti che inizieranno il nuovo anno scolastico nel territorio provinciale. 330 in meno rispetto allo scorso anno, dove si contavano 18.842 alunni. Sono i dati del provveditorato agli studi provinciale, che scendendo nei dettagli vede 2536 bambini per l’infanzia, 5225 per la primaria, 3668 alunni per le scuole medie e infine 7081 studenti per le scuole superiori. Per quanto riguarda il numero dei docenti si è passati ai 2596 dell’anno scorso, con i 2771 di quest’anno. Oltre ai dati numerici, per il Comune di Rieti si apre una fase importante per l’adeguamento sismico nelle scuole, con possibili ricadute per quanto riguarda l’aspetto organizzativo.

“Per i lavori per l’adeguamento sismico per le scuole del comune - ha sottolineato il consigliere di maggioranza, Antonio Emili – sono stati finanziati 70 milioni di euro. I primissimi lavori inizieranno tra dicembre e gennaio alla Marconi, dove circa 500 studenti saranno trasferiti nell’edificio più vicino disponibile. Subito dopo i lavori coinvolgeranno altre scuole. E’ importante già da questo momento installare dei moduli per andare incontro alle esigenza di trasferimento dovuti ai prossimi lavori. Con un finanziamento di 300 mila euro e grazie allo sforzo dell’amministrazione Cicchetti sono terminati i lavori di ampliamento della scuola primaria Eugenio Cirese. Adesso – ha concluso Emili - l’auspicio maggiore è quello che l’attuale amministrazione acceleri il percorso intrapreso, avviando la progettazione degli interventi di consolidamento degli altri edifici e adottando gli atti necessari per acquisire i terreni destinati ad ospitare al nuova Sacchetti e la Minervini al fine di mettere in sicurezza tutte le nostre scuole”. Lavori importanti che dovranno essere portati avanti, ma spesso la burocrazia non aiuta nei tempi di attuazione. L’adeguamento sismico poteva iniziare negli oltre 3 mesi della pausa estiva dove le scuole erano chiuse. In pieno anno scolastico, per famiglie e bambini non sarà facile il trasferimento.

“Iniziamo l’anno scolastico in piena normalità – ha commentato il responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Daniele Peroni – senza obbligo di mascherine e con la possibilità finalmente di avere il proprio compagno di banco. L’augurio più grande va agli studenti, al corpo docente ed a tutte le famiglie”. Per Giovanna Mostarda, presidente della CPS Rieti “quest’anno scolastico sembra molto diverso dagli anni precendenti, fortunatamente con un netto ritorno alla scuola prima della pandemia da Covid-19. Infatti vedrà il ritorno del compagno di banco, la rimozione delle mascherine e degli ingressi scaglionati. Tutti noi ci auguriamo che quest’anno possa essere normale, senza il bisogno di ricorrere alla DaD e alle misure per prevenire il contagio da Covid-19speriamo inoltre che possano tornare a svolgersi tutte le attività che gli istituti facevano prima della pandemia, dalle gite scolastiche ai corsi pomeridiani. A nome di tutta la CPS di Rieti auguro un buon anno scolastico a tutti gli studenti reatini” conclude Giovanna Mostarda. Per Alessandro Palomba di Azione studentesca invece “È arrivato il momento che gli studenti tornino a vivere la scuola con serenità e costanza, senza quelle restrizioni che hanno danneggiato pesantemente l’istruzione negli ultimi anni portando migliaia di ragazzi nel Paese ad avere importanti problemi, anche di stampo sociale. L’attenzione principale, al momento, è rivolta alla completezza e alla preparazione dell’organico, fattori senza cui gli studenti della Provincia non potranno comunque ritrovare una didattica efficace.”

