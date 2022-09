Rieti, ritorno a scuola nei moduli per 450 studenti

Marco Staffiero 11 settembre 2022 a

Ci siamo, mancano poche ore al suono della prima campanella che aprirà il nuovo anno scolastico 2022-2023. Tra qualche problematica all’orizzonte la bella notizia è rappresentata da un totale ritorno alla normalità. Ma non mancano dei punti interrogativi, primo fra tutti i moduli scolatici da organizzare e risolvere. Finita l’emerga pandemica si dovrà elaborare una nuova strategia per non andare incontro ad altre spese superflue a carico del comune e della provincia.

“L’ anno scolastico - ha commentato il consigliere di opposizione Alessio Angelucci – non inizia nel miglior modo, dato che ci sono alcuni importanti punti da risolvere. La tanto decantata nomina dei dirigenti scolastici non ha certamente risolto il problema nella gestione di alcune scuole. E’ stata affidata la reggenza e questo consiste che i dirigenti dovranno fare il doppio lavoro, coprendo la stessa carica per altri istituti. Posso fare un esempio, che coinvolge il comune di Passo Corese, come a Rieti nell’istituto Ricci, con la presenza di un solo preside, con tanti professori, studenti e famiglie a dover gestire il liceo classico con il liceo scientifico, due realtà diverse.

Per quanto riguarda i moduli scolastici, nel territorio provinciale abbiamo tre blocchi, due presenti nel territorio comunale di Rieti esattamente al Pala Cordoni, l’altro all’esterno dell’istituto dei geometri in via Angelo Maria Ricci con il coinvolgimento di circa 300 alunni, un blocco a Fara Sabina con la presenza di circa 150 studenti. I blocchi modulari venivano pagati con fondi ministeriali creati per l’emergenza pandemica. Adesso che l’emergenza è finita, chi pagherà l’affitto delle strutture? Infine – ha concluso Angelucci – un altro punto interrogativo riguarda la sede dei geometri occupata dai studenti universitari. Dopo l’inaugurazione della nuova sede universitaria a Palazzo Aluffi, gli studenti anno abbandonato le vecchie aule. Ho chiesto più volte alla provincia dei chiarimenti per la rimodulazione, ad oggi nessuna risposta”.

