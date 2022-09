Rieti, mezzo secolo nella lotta alle malattie rare: la Takeda in festa

09 settembre 2022 a

Da piccolo stabilimento di provincia a eccellenza biotech italiana nel mondo. È questa la parabola ascendente che ha attraversato in 50 anni di attività il plant Takedadi Rieti, specializzato nella produzione di plasmaderivati. Un compleanno importante celebrato mercoledì con una serie di eventi organizzati all’interno dell’area aziendale – dove tutto è nato – alla presenza di artisti di primo piano, il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, il presidente del consiglio comunale di Cittaducale, Antonio Ventura, i dipendenti e il top management da tutto il mondo.

Pienamente approvato per l’esportazione verso i principali mercati mondiali, incluso quello americano e cinese, da 50 anni il sito produttivo di Rieti è orgoglioso di fornire un prezioso contributo allo sviluppo di terapie essenziali al trattamento di malattie rare come l'emofilia o le immunodeficienze primarie, l’insufficienza epatica, la sindrome nefritica, l’ipovolemia e le difficoltà respiratorie. Da settembre 2020, all’interno del sito viene inoltre trattato il plasma donato nelle strutture trasfusionali e nelle unità di raccolta delle regioni Toscana, Marche, Lazio, Campania, Molise e Ispettorato generale della sanità militare per trasformarlo in farmaci salvavita, destinati all’esclusivo trattamento di patologie rare in Italia con un obiettivo ambizioso: contribuire a rendere il nostro Paese autosufficiente dal punto di vista della disponibilità di farmaci plasmaderivati.

“Si tratta di una ricorrenza che assume una connotazione ben lontana dalle formalità perché celebrare i 50 anni di uno stabilimento di una piccola provincia italiana diventato leader nel biotech mondiale è un fatto storico e straordinario – ha dichiarato il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – Il legame di Rieti con l’impianto e con Takeda si è saldato nel corso degli anni che hanno visto tante professionalità, anche locali, concorrere al raggiungimento dei risultati. Il fatto che lo stabilimento di Rieti, che già oggi impiega circa 600 dipendenti, sia interessato, da qui al 2025, da importanti investimenti del piano aziendale ci inorgoglisce e determinerà un ulteriore aumento della capacità produttiva e un rafforzamento del legame con la Città e il territorio, un rapporto intenso e denso di soddisfazioni reciproche come, peraltro, ha voluto sottolineare Takeda stessa con l’installazione inaugurata oggi presso il sito produttivo che richiama un luogo storico di Rieti. Complimenti al management e a tutti i lavoratori per gli obiettivi raggiunti e per quelli che ancora potremo raggiungere insieme”.

