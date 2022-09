Rieti, Angelucci: "Bonus libri del Comune discrimina famiglie e studenti"

L.S. 08 settembre 2022 a

“Bonus libri discriminatorio per le famiglie meno abbienti e per gli studenti”. A dirlo è il consigliere comunale Alessio Angelucci che punta il dito sui fondi messi a disposizione dall’amministrazione comunale per poter acquistare libri scolastici dei propri figli in maniera tale da poter sostenere meglio quelle che sono diventate oramai spese insostenibili da sostenere per la stragrande maggioranza delle famiglie reatine. Fin qui tutto bene se non fosse per le modalità per accedere rilasciate con apposito avviso dall’assessorato ai servizi sociali.

“In una fase storica come questa, l'attenzione e la difesa del diritto allo studio dovrebbero essere centrali nell'azione del governo cittadino, ma ancora una volta Rieti si rivela una triste eccezione. Nonostante la devastante crisi economica, tra i requisiti richiesti per accedere a questa agevolazione ci sono due punti che ci lasciano perplessi: non superare i 6.800 euro di isee e non esser stati bocciati l'anno scolastico precedente” sottolinea perplesso Angelucci. “Per il primo punto - continua il consigliere comunale - mi domando se l'assessore Palomba abbia idea del limite isee che ha imposto praticamente con 7 mila euro di attestazione economica la maggior parte delle famiglie vengono letteralmente tagliate fuori da ogni possibilità di aiuto e sostegno”.

Dunque per Angelucci, “tutte quelle famiglie in stato di indigenza rischiano di mandare i figli a scuola senza libri. Riguardo invece l'impossibilità di fare domanda del bonus se si è stati bocciati, esprimo una preoccupazione ancora maggiore stante l'aspetto fortemente discriminatorio della scelta; infatti è proprio chi deve recuperare opportunità scolastiche a dover essere maggiormente aiutato, tanto più provenendo da una condizione di forte svantaggio economico”. Il consigliere comunale Alessio Angelucci ha già chiesto all'assessore ai servizi sociali Giovanna Paolmba “di modificare queste storture e rendere così davvero un servizio sociale alla città. Non è infatti accettabile che un nucleo familiare con 6.900 euro di Isee non abbia diritto al bonus libri. Per molte famiglie i mesi di settembre e ottobre saranno difficilissimi proprio per sostenere le spese per garantire il diritto allo studio dei proprio figli e allo stesso tempo cercare di risparmiare sulle bollette di luce e gas. Sarà un problema per molte famiglie reatine. Per questo motivo chiederò ufficialmente che la soglia Isee venga cambiata in quanto crea disparità sociale non senza aver messo al corrente il Prefetto di Rieti” conclude Angelucci.

