Rieti, giardini del Vignola e piazza Battisti nel degrado e invasi dai rifiuti

Marco Staffiero 07 settembre 2022 a

a

a

Il centro di ogni luogo rappresenta il biglietto da visita dell’intera città. La situazione in piazza Cesare Battisti, all’entrata dei giardini del Vignola, come all’interno e sulla scalinata adiacente parlano da soli: bottiglie rotte, bicchieri di plastica e mascherine a terra. Non è finita, all’esterno del Giardino monumentale, una panchina completamente ricoperta da escrementi, a lato dell’entrata un cumulo di rifiuti e dal muro del giardino un filo elettrico che esce senza nessuna copertura di protezione. All’interno la situazione non cambia, oltre alle solite cartacce e bicchieri di plastica, le vasche delle due fontane antiche sono completamente ricoperte da uno strato di melma (foto), ed una manca la fontanella per far uscire l’acqua. Pochi all’interno, che in completa assenza di timidezza non si lasciano sfuggire l’occasione per denunciare la situazione di degrado.

Rifiuti abbandonati in strada. Telecamere incastrano i primi furbetti

“I tempi cambiano – ha commentato Mario Forlani, 70 anni – non esiste nessun rispetto per niente e nessuno. Le bottiglie di alcol rotte e tanto altro ancora raccontano la tristezza, la maleducazione e il degrado di molti giovani delle ultime generazioni”. Mentre per Giancarlo Gatti, 52 anni, “la responsabilità non è solo esclusivamente dei giovani, ma della mancanza di controllo e manutenzione da parte delle istituzioni. Le fontane in completo abbandono non sono responsabilità che possono essere attribuite alle nuove generazioni”. Fatto sta che all’esterno del giardino, la piazza e le scalinate sono di competenza del comune, mentre l’interno è della provincia.

Parco di via Liberato di Benedetto invaso dai rifiuti e nel degrado

“La situazione di vandalismo e degrado – ha commentato l’assessore al decoro e manutenzione del comune, Fabio Nobili – è drammatica. Rimane impossibile controllare minuto per minuto ogni angolo della città. Il punto di partenza parte dall’educazione dei più giovani. Per quanto riguarda l’aspetto economico, da poco è stato approvato il bilancio e tra qualche settimana potremmo capire quanta disponibilità di denaro destinata alla manutenzione ci sarà per i prossimi mesi”. Per la situazione interna ai giardini del Vignola, a parlare è l’architetto della Provincia di Rieti Giovanna Di Ligino. “Prima della fiera del peperoncino abbiamo incaricato una ditta per le pulizie. Ma i giardini sono aperti tutto il giorno rimanendo preda di vandalismo e degrado. A questo punto stiamo pensando seriamente ad una chiusura notturna. Per quanto riguarda le fontane, sono state tolte delle reti di protezione purtroppo, che evitavano di far entrare nella vasca qualsiasi oggetto e stiamo cercando di risolvere dei problemi tecnici per ripristinare al più presto i rubinetti”.

Troppi pericoli e degrado, chiuso parco giochi di via Cavatella

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.