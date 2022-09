Fiano Romano, apre il nuovo hotel Hampton by Hilton di Roma Nord

Paolo Giomi 06 settembre 2022 a

Aprirà ufficialmente le porte lunedì prossimo, il 12 settembre, il nuovo hotel Hampton by Hilton di Roma Nord, struttura che rinasce, rinnovata, ammodernata ed impreziosita da uno dei più grandi brand mondiali dell’ospitalità, dalle ceneri dello stabile situato ad una manciata di metri dal casello autostradale di Fiano Romano che fu già “Euro Hotel”. E che ora si presenta, di fatto, nuovo in tutto e per tutto: dagli esterni – dalle strade circostanti è già visibile l’insegna del celebre marchio statuintense – agli interni, con le 103 camere completamente ripensate (e tutte con possibilità di apertura e chiusura porta con smartphone attraverso la tecnologia “Digital Key”), in grado di ospitare più di 200 persone, tutte dotate di tv lcd 55 pollici, bollitore elettrico, ferro e asse da stiro. Non solo.

All’interno della struttura saranno a disposizione dei visitatori: sale meeting per eventi di ogni genere, con la tecnologia per ospitare anche webinar, un ristorante aperto 7 giorni su 7 anche per chi non soggiorna presso la struttura, un bar aperto 24 ore su 24, anche questo rivolto agli “esterni”, una palestra con attrezzature professionali tra le migliori sul mercato, una connessione wi-fi ultra veloce; e, in ultimo, l’avvento, prima assoluta per tutto il Centro Italia, dell’hub di ricarica per auto elettriche del marchio Ionity, che porterà in terra sabina il top di gamma a disposizione dell’elettrificazione nel mondo automotive.

La notizia, anticipata nei mesi scorsi dal Corriere di Rieti, è stata ufficializzata in queste ore, con la conferma dell’apertura di lunedì prossimo, un “open day” durante il quale chiunque abbia intenzione di vedere la nuova struttura potrà farlo liberamente (e gratuitamente). Non solo. Il nuovo Hampton by Hilton Roma Nord di Fiano Romano è già presente nelle principali piattaforme online di intermediazione per le prenotazioni e l’accoglienza, su tutte il sito booking.com, che già mostra, seppure con proiezioni renderizzate, una grossa fetta del campionario di stanze e servizi messi a disposizione.

