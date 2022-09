Cittareale, l'Arma dei carabinieri presente con propri esemplari alla Festa dei cavalli

06 settembre 2022 a

Una festa entusiasmante e coinvolgente. A Cittareale, in occasione dell’annuale, ormai tradizionale, festa dedicata alle razze equine, tornano anche i carabinieri a cavallo. Come lo scorso anno, una pattuglia di militari con due bellissimi esemplari dal manto scuro, ha pattugliato durante tutto il weekend l’area fieristica e l’arena dedicata alla Festa dei Cavalli.

I due stupendi esemplari e i loro cavalieri appartengono al Reparto Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga di Assergi, frazione de L’Aquila. Oltre a servizi di pattugliamento e rappresentanza, il Reparto opera quotidianamente all’interno del Parco Nazionale vigilando sulla tutela del patrimonio forestale con continui controlli per prevenire e reprimere fenomeni di disboscamento illegale, bracconaggio e inquinamento boschivo.

Per la circostanza hanno avuto un ruolo attivo nel garantire la sicurezza faunistica ma sono anche stati una speciale attrattiva per turisti, addetti ai lavori e comuni cittadini che hanno voluto assistere alla manifestazione, organizzata in collaborazione dalla Pro Loco e dal Comune di Cittareale con il supporto della Regione Lazio, degli allevatori locali e dei Comuni limitrofi.

