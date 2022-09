Rieti, Peperoncino da record: 35 mila presenze giornaliere e giro d'affari di 5 milioni

Paola Corradini 06 settembre 2022 a

Numeri da record per l'undicesima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del peperoncino che ha registrato circa 35.000 presenze al giorno, per un totale di oltre 180mila visitatori, cui si aggiungono 170 stand istallati con espositori da tutt'Italia e oltre mille pubblicazioni anche su testate nazionali e internazionali. Un ritorno economico per la città che si aggira tra i quattro e i cinque milioni di euro. Se non sono questi numeri straordinari è difficile pensare a qualcosa di diverso. Numeri che l’edizione 2022 della Fiera del peperoncino porta a casa in una delle edizioni definita tra le migliori e paragonata alla prima. Il patron Livio Rositani, durante la conferenza stampa tenutasi ieri mattina presso la sala convegni della Camera di Commercio, l'ha definita “un evento che a mio avviso, da oltre vent’anni non si vedeva in città con i grandi numeri che già conoscevamo e che oggi confermiamo. Sicuramente abbiamo attirato l'attenzione dell'informazione locale, ma anche nazionale ed estera considerando che solo nei giorni della Fiera ci hanno dedicato 250 servizi”.

Il successo meritato non ferma il presidente Livio Rositani che già guarda alla prossima edizione, la dodicesima, che ha detto “Sarà ancora più grande e più bella”. Per il vice presidente della Camera di Commercio Leonardo Tosti si parla di “numeri importantissimi con la manifestazione che ha superato tutte le aspettative non solo in termini di presenze ma anche di indotto economico su tutto il territorio”. E' sempre Tosti a spiegare che “i numeri e le presenze sono stati calcolati grazie a veri e propri schemi matematici che Federalberghi mette in atto durante tutte le manifestazioni in città ed in provincia. Quindi in modo esatto possiamo parlare di numeri veramente importanti per quello che riguarda sia l’integrazione delle attività commerciali all’interno di questa fiera, sia come numero degli incassi a livello economico che la fiera ha generato”.

Presente alla conferenza stampa anche il sindaco Daniele Sinibaldi che ha voluto sottolineare come “questa edizione della Fiera Mondiale del Peperoncino è stata più che significativa per il territorio dando il via ad una serie di altre iniziative sulle quali si sta puntando come pure ad eventi con il turismo e lo sport, oltre alla cultura, che stanno diventando sempre più significativi per la nostra città e il nostro territorio. Sicuramente la rotta è questa. Dopo i Campionati mondiali di wakeboard arrivano quelli di skiroll e poi sarà la volta di Liberi sulla Carta al Polo di Santa Lucia quindi una serie di iniziative che contribuiscono non soltanto a creare attenzione e a posizionare in termini turistici la nostra città ma anche a produrre un segmento dell’economia cittadina”.

