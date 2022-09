Rieti, il vescovo pompili lascia la diocesi. Venerdì il saluto ufficiale ai fedeli

05 settembre 2022 a

Ultimi giorni alla guida della diocesi di Rieti per il vescovo, destinato alla Diocesi di Verona. Venerdì 9 settembre, solennità della Dedicazione della Cattedrale, monsignor Domenico presiederà la Santa Messa all’aperto in piazza Cesare Battisti. L’occasione è stata scelta da don Domenico Pompili quale momento ufficiale di saluto alla comunità diocesana, in vista dell’inizio del suo ministero nella diocesi di Verona. La liturgia avrà inizio alle ore 18. Al termine della celebrazione, il vescovo si intratterrà con i presenti.

Intanto proprio oggi ricorrono i sette anni dal suo insediamento nella Diocesi di Rieti. Sette anni che sono trascorsi forse troppo velocemente ma che hanno segnato la vita dei reatini. Eventi tragici come il terremoto prima e la pandemia dopo che hanno messo in ginocchio l'economia reatina e migliaia di famiglie ridotte sulla soglie della povertà. Domenico Pompili, quel 5 settembre 2015, è stato capace di aprire a Rieti un’era che a breve si chiuderà. I fedeli reatini sono pronti a ringraziarlo e a portarlo per sempre nel cuore. Lui, don Domenico, sempre in prima linea, sempre al fianco dei più deboli e bisognosi.

