Roma, Sanità. La Regione stanzia più di 600 mila euro per il centro autismo di Fiano Romano

Una boccata di ossigeno per le strutture ospedaliere. La Regione Lazio ha presentato il Piano di investimenti in edilizia sanitaria da oltre 400 milioni di euro.

“Abbiamo presentato il piano di completamento di edilizia ospedaliera per 414.215.655 euro – ha dichiarato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato - che si aggiungono a quelli del Pnrr, un miliardo in totale, lo approveremo nella prossima giunta. Tra gli interventi più significativi c' è il completamento del finanziamento del nuovo ospedale di Latina e c'è l’intervento su Belcolle con l’acquisto degli arredi e 25 milioni su Sora per il potenziamento della struttura”.

Nella lista degli interventi economici è presente la Asl Roma 4 distretto F4 - Presidio di via Gramsci a Fiano Romano, per la realizzazione di una struttura assistenziale per persone affette da disturbo dello spettro dell’autismo. Il finanziamento per la struttura assistenziale è di 630.675 euro. Nell’alta Sabina continua il progetto preliminare per il nuovo ospedale di Rieti, mentre ad Amatrice vanno spediti i lavori per il nuovo ospedale. Ricordiamo, che l’Asl Roma 4 comprende i comuni di Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant’Oreste, Torrita Tiberina. “Particolare importanza assume – è scritto sul sito dell’Asl Roma 4 - la gestione delle patologie croniche. L’azienda è chiamata a gestire grandi numeri con risorse limitate, che rendono prioritario ed essenziale intervenire con percorsi di cura appropriati e continuità delle cure tra ospedale e territorio”.

Per l’assessore alla Sanità D’Amato “nella nostra Regione è in atto il più grande investimento sull’ edilizia sanitaria dell’intero Paese, mettendo insieme i fondi del Pnrr con quelli della legge 67/88”. Sciolto (per il momento) il problema economico, resta nella maggior parte delle strutture sanitarie, il nodo della carenza del personale medico e infermieristico.

