Rieti, scuola. In cattedra 544 supplenti. Suona la campanella

F.L. 05 settembre 2022 a

a

a

Primo giorno di scuola per docenti assunti a tempo determinato. I 544 supplenti oggi, 5 settembre, dovranno recarsi nelle rispettive scuole di appartenenza per iniziare l’anno scolastico. La lotteria iniziata nei primi giorni di agosto per circa tremila docenti reatini a caccia di una cattedra è terminata nei giorni scorsi con la pubblicazione sul sito dell’ufficio regionale provinciale dell’assegnazione delle cattedre a tempo determinato. Un lavoro, quello dell’Usp reatino, lungo e inteso che comunque ha portato a un risultato importante, rispettando i termini previsti. “Non è così in altre parti d’Italia - ha detto il responsabile regionale Scuola della Cisl, Claudio De Santis -. In molte provincia del sud le cattedre non sono state ancora assegnate quindi possiamo ritenerci soddisfatti per il lavoro svolto dell’ufficio provinciale scolastico”.

A settembre tornano a scuola anche sessanta no vax

Non è detto che tutti i 544 docenti assunti per una annualità prenderanno servizio. E’ possibile, come spesso è accaduto, che qualcuno rinuncerà all’incarico. In questo caso lo stesso Usp dovrà far scorrere le graduatorie e pescare altro personale. Ma questo lo scopriremo solo vivendo. Intanto per i 544 docenti reatini oggi inizia una nuova avventura. La stessa soddisfazione dei sindacati non arriva invece per il personale Ata. Sempre oggi prenderanno servizio a tempo determinato 55 collaboratori scolastici, un po’ pochi rispetto alle attese.

Dipendenza dal gioco d'azzardo, casi raddoppiati in pochi mesi in provincia



“Ci aspettavamo un numero un po’ più corposo di collaboratori - ha continuato De Santis - speriamo che nel corso dei prossimi giorni lo stesso Ufficio scolastico possa attingere ancora dalla graduatoria, perché gli istituti reatini hanno bisogno di ulteriore personale Ata per iniziare con tranquillità questo anno scolastico che si annuncia molto impegnativo”. Individuati anche i docenti per il sostegno. Complessivamente saranno 53 i docenti chiamati (uno per l’infanzia, 12 per la primaria, 16 per le medie e 24 superiori). Resta attuale il problema delle reggenze, con 12 istituti su 27 che inizieranno l’anno senza dirigente scolastico.

L'Ufficio scolastico provinciale ha nominato i presidi reggenti negli istituti scoperti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.