Rieti, banche. In 5 anni chiuse 16 filiali

Desertificazione bancaria, a parlare sono i numeri. Oggi, secondo uno studio elaborato dal sindacato nazionale di settore Fabi, più di 4 milioni di italiani non hanno più un banca. Ma a Rieti e provincia la situazione qual è? Sempre facendo parlare i numeri, nel territorio sono circa 46 mila le persone residenti nei 53 comuni che non hanno più o non hanno mai avuto una filiale di banca. Solo negli ultimi cinque anni sono stati chiusi 9 sportelli, privando del servizio i residenti di Poggio Bustone, Fiamignano, Greccio, Cottanello, Cantalupo, Forano, Montebuono e Montopoli. A queste vanno aggiunte le chiusure negli ultimi anni di altre sette agenzie nel comune capoluogo, anche in frazioni importanti come Vazia e Quattro Strade, con il totale che vola a 16 agenzie chiuse negli ultimi 5 anni. Inevitabilmente è crollato anche il personale impiegato con una diminuzione di circa il 20%.

“A fronte di questi numeri negli ultimi anni abbiamo registrato una sola assunzione - ha dichiarato Maurizio D’Angeli, segretario provinciale Fabi - nonostante un accordo che prevedeva una entrata ogni due uscite. Accordo che è stato quindi disatteso”. Una lunga e inesorabile tendenza iniziata una decina di anni fa. Ancora D’Angeli. “Oggi sono 4 milioni gli italiani che non hanno più una banca, tremila gli sportelli chiusi. Tutto questo in parte era prevedibile. La digitalizzazioni e le nuove tecnologie si sapeva che avrebbero portato a una riduzione dei servizi sul territorio, fornendo alternative alla classica filiale. Quindi le chiusure sono state fisiologiche anche se oggi il numero è diventato eccessivo. Si sono privati i territori di servizi importanti a fronte di contenimento dei costi delle banche. Ma le chiusure sono andate anche a discapito dei colleghi. Ma le responsabilità, come spesso accade non solo solo da una parte. In questi anni - prosegue D’Angeli - la politica ha fatto ben poco per rendere appetibili i territori soprattutto quelli disagiati come è quello Reatino. In questi anni si è parlato spesso di politiche mirate a contenere lo spopolamento delle zone interne e stimolare le attività private, evidentemente qualcosa non ha funzionato in queste scelte”

Chiude Giovanni Scarfì, del sindacato Fabi-Intesa San Paolo. “In questi ultimi mesi stiamo assistendo ad una rapida riduzione degli addetti al servizio di cassa. Questo ha generato disservizi per i clienti con contestazioni giornaliere che hanno esasperato il clima e a volte sono sfociate in aggressioni anche fisiche. Riteniamo questa una pratica scorretta della banca che riterremo responsabile per eventuali danni fisici e psichici subiti subiti dai colleghi”.

