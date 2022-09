Rieti, edilizia in crisi. Appello Ance “Bisogna intervenire subito”

Luca Feliziani 04 settembre 2022 a

a

a

L’edilizia reatina in affanno. Il comparto vive un momento particolare. Da una parte il numero delle aziende reatine aumentano così come aumentano i posti di lavoro, dall’altro però la burocrazia e crisi energetica rischiano di mettere in ginocchio l’intero comparto. E’ per questo motivo che il presidente di Ance Rieti (Associazione nazionale costruttori edili) Roberto Bocchi, in accordo con l’Anaepa Confartigianato ha scritto al prefetto di Rieti, Gennaro Capo, chiedendo quanto prima un incontro nel quale affrontare i problemi legati allo sblocco del meccanismo della cessione del credito e i rincari di luce e gas che stanno strozzando le imprese del Reatino.

Fotovoltaico nei terreni agricoli. Il primato regionale è della Tuscia



“Al nostro prefetto Gennaro Capo voglio rappresentare l’ineludibile necessità di avviare un’azione serrata e congiunta in ordine al reale sblocco del meccanismo della cessione del credito che sta paralizzando gli interventi già avviati (superbonus e sisma), fonte di grandi disagi per famiglie ed imprese - ha detto il presidente provinciale Ance -. Intervenire tempestivamente eviterà, infatti, il fallimento di molte imprese del territorio che in questi mesi hanno immagazzinato crediti che ora non riescono più a monetizzare”.

Ma il comparto edilizia è praticamente stretto tra due fuochi. Da una parte il blocco dei crediti, dall’altra la crisi pandemica ed energetica.

“La situazione sociale, diventata incandescente se si considera la pandemia tutt'ora in essere, la conseguente cassa integrazione, la crisi geopolitica ed energetica con la fiammata dei prezzi dell’elettricità, alimentata da una corsa senza fine ai rincari del gas, sta facendo bruciare liquidità alle imprese, riduca il potere di acquisto delle famiglie e sta vanificando gli aiuti messi in campo dal Governo dall'inizio dell'anno”.

Ricostruzione, Legnini: "Amatrice tornerà più bella e sicura". Diecimila i cantieri avviati in due anni nel cratere

Insomma un comparto fragile, non per sue colpe, che ora chiede aiuto alle istituzioni, in primis al prefetto di Rieti.

“Come Ance Rieti, dopo l’azione intrapresa - con esiti positivi ma non ancora terminata- in ordine al caro materiali ed ai ritardati pagamenti, intendiamo rappresentare come la fragilità della ripresa del nostro territorio possa essere, a questo punto, fortemente compromessa - continua Bocchi -. Tale situazione sta mettendo a dura prova la tenuta del sistema sociale che sconta oltretutto la campagna elettorale in atto e la ridotta incisività del Governo dimissionario”.

Quindi Ance ora chiede di riaccendere le luci sul comparto edilizia.

“Lo sblocco della cessione de credito è un problema enorme, ma oggi sembra uscito dai radar della politica - conclude Bocchi -. Ci sono tantissime aziende reatine che hanno investito moltissimo nel Superbonus e che oggi attendono giustamente i loro crediti che non riescono a monetizzare. Non sbloccare questa situazione significa mettere in ginocchio centinaia di imprese e famiglie”.

La ricostruzione avanza, eppure quasi tutti vivono ancora in Sae

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.