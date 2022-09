Rieti: caccia, gestione rifiuti e difesa del paesaggio. I carabinieri forestali di Poggio Mirteto in prima linea

04 settembre 2022 a

La stazione carabinieri forestale di Poggio Mirteto, comandata fino a pochi giorni fa dal maresciallo ordinario Costantino Reali (ora comandante del nucleo comando del gruppo di Rieti) e composta complessivamente da cinque militari, è il presidio dell’organizzazione forestale dell’Arma dei carabinieri, riferimento per le comunità del vasto territorio della “Bassa Sabina”, comprendente i Comuni di Poggio Mirteto, Montopoli di Sabina, Fara in Sabina, Frasso Sabino, Poggio Nativo, Castelnuovo di Farfa, Toffia, Mompeo, Salisano, Poggio Catino e Roccantica. I comuni ricadenti nella competenza territoriale della stazione, agevolati dalla strategica vicinanza alla Capitale e dalle vie di comunicazione ad alto flusso veicolare (“Autostrada del Sole” A1, “via Salaria Nuova” SS4 e “via Ternana” SR313), soprattutto negli ultimi anni, hanno investito in attività industriali, determinando l’inevitabile modifica paesaggistica delle campagne sabine e un aumento consistente della popolazione.

Tale sviluppo ha, di conseguenza, comportato un impegno ulteriore da parte dei carabinieri forestale di Poggio Mirteto, al fine di poter fornire risposte esaustive e risolutive alle molteplici segnalazioni dei cittadini. Puntuali, difatti, sono i controlli effettuati per la corretta gestione dei rifiuti e per la tutela del vincolo idrogeologico, paesaggistico ed in materia urbanistica, unitamente agli accertamenti nel settore della caccia. Particolare attenzione è posta, inoltre, al fenomeno degli incendi boschivi che, prevalentemente nella stagione estiva, si propagano interessando anche vaste superfici boscate.

Le indagini, esperite dalla Stazione Carabinieri Forestale di Poggio Mirteto, con la collaborazione di altre Stazioni Carabinieri Forestale della Provincia, grazie a specifiche metodologie tecnico-scientifiche, che si affiancano ai più comuni accertamenti di polizia giudiziaria, hanno permesso di individuare il punto d’insorgenza degli incendi e, in alcuni casi, deferire alla competente Autorità giudiziaria i responsabili. La sede della stazione carabinieri forestale di Poggio Mirteto si trova in Via Nenni 14 a Poggio Mirteto. Recapiti: tel. 0765/423573 – pec [email protected] – mail [email protected]

