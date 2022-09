Roma, centro sportivo Coni di Montelibretti, pronto un progetto per la riqualificazione

Paolo Giomi 03 settembre 2022 a

Un progetto per certi versi mastodontico, che oltre a riqualificare (finalmente) uno dei centri federali più importanti del Centro Italia sembra destinato a donare al territorio sabino un’infrastruttura più che mai strategica, in un’area di confine tra le province di Roma e Rieti. Per ora, di conferme, non ne arrivano. Si sa solo che nelle more della pianificazione dei progetti da finanziare con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nella parte che riguarda sport e sociale, la Federazione italiana pentathlon moderno (Fipm), proprietaria del leggendario centro sportivo “Coni”, che ha formato intere generazioni di sportivi nel territorio sabino, reatino e romano, tra dilettanti e professionisti finiti poi con il conquistare medaglie olimpiche e iridate, ha avviato in sinergia con il Comune di Montelibretti un piano di riqualificazione del suo centro federale situato nella frazione di Montemaggiore, a poche centinaia di metri dall’abitato di Passo Corese e dal Comune di Fara Sabina, che ancora oggi rappresenta la principale scuola di formazione per il nuoto, per la corsa e per la scherma dell’intera area a nord della Capitale.

Una struttura, quella del Coni, che nonostante continui a ricevere centinaia di iscrizioni tra bambini e ragazzi di tutta la Sabina, reatina e romana, è rimasta, strutturalmente parlando, a come era alla fine degli anni Ottanta. Per questo la Federazione, accogliendo le proposte bandistiche messe a disposizione dal Pnrr, ha lavorato fianco a fianco con il Comune di Montelibretti – su cui sorge la struttura – per presentare un importante e articolato progetto di riqualificazione. Che oltre all’ammodernamento degli edifici e delle strutture sportive, prevede la realizzazione di una pista ciclo-pedonale che dal centro federale “sale” fino alle porte dell’abitato di Montelibretti. Una novità importantissima per il territorio, considerando che la strada di collegamento tra Passo Corese e Montelibretti è considerata una delle più vetuste dell’intero territorio, e anch’essa versa in una condizione di semi-abbandono, nonostante non sia tra le più “dimenticate” del quadrante.

Il progetto sarebbe ancora in attesa di finanziamento (si parla di più di due milioni di euro), e dagli attori interessati, forse anche in via precauzionale, non giungono né conferme né smentite. Certo è che, se al pari dei progetti per la riqualificazione degli edifici scolastici già finanziati in gran parte del territorio, anche la riqualificazione del centro federale del Coni di Montemaggiore dovesse ricevere il via libera per il suo ammodernamento, si tratterebbe di un passaggio di primaria importanza per l’intero territorio.

