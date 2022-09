Rieti, lavoro. In Comune 17 nuove assunzioni

Monica Puliti 03 settembre 2022 a

Continuerà nelle prossime settimane, non appena ci sarà l’ok della Cosfel – la commissione del ministero dell’Interno che controlla la compatibilità finanziaria degli enti in pre-dissesto, come il Comune di Rieti, con le possibili assunzioni -, l’infornata di giovani a Palazzo di Città, avviata dall’assessore al Personale, Oreste De Santis, nel corso della precedente Amministrazione Cicchetti e che prosegue tuttora realizzando un ricambio generazionale come non si vedeva da anni.

“Sono 17 i nuovi dipendenti che verranno assunti nelle prossime settimane: dopo l’approvazione del bilancio – dice De Santis – è richiesta quella relativa alla ‘performance’ 2022 (gli obiettivi che l’Ente deve raggiungere sulla base dei quali modulare l’organico funzionale agli stessi) dopodiché la Cosfel si pronuncerà sul tutto”. Delle 17 persone, 3 – un ingegnere, un architetto e un geometra – arriveranno dall’ufficio speciale per la ricostruzione e saranno a carico della Regione Lazio, mentre 2 sono vigili urbani il cui comando provinciale, al momento, è in forte sotto organico.

“Tra gli assunti ci sarà un nuovo dirigente tecnico che andrà a potenziare gli uffici dei Lavori pubblici e dell’Urbanistica relativamente alle esigenze del Pnrr; abbiamo inoltre intenzione di valorizzare e rafforzare gli uffici comunali a contatto con il pubblico”, aggiunge l’assessore. Alcune riorganizzazioni, funzionali agli scopi che si è posta l’amministrazione comunale, sono già avvenute, come “lo ‘spacchettamento’ dei Lavori pubblici e dell’Urbanistica con 2 dirigenti, più il nuovo settore del Magazzino, anch’esso con un dirigente, per dare una risposta più forte alle frazioni”. Le assunzioni dovrebbero essere questione di settimane, “tra settembre e ottobre” prevede De Santis e avverranno “con lo scorrimento delle graduatorie oppure attraverso la mobilità, da altri enti, o il comando”; si tratta di graduatorie aperte, disse tempo fa l’assessore, “importanti perché ad esse possono attingere, previa autorizzazione dell’Amministrazione che ha promosso i concorsi - che, visti i costi, sono in pochi a fare -, lavoratori di altri Comuni italiani”. Con i prossimi, nuovi ingressi salgono a 120 o giù di lì le assunzioni operate negli ultimi danni dall’assessorato al Personale di Palazzo di Città.

