Rieti, caro energia. Rischiano la chiusura 360 aziende agricole

La stangata per l’aumento del Gas e luce influenzerà ogni settore, con ricadute pesantissime sull’occupazione e sui costi dei prodotti di prima necessità. Il problema coinvolgerà pesantemente il settore agricolo del reatino, dove secondo gli ultimissimi dati della Camera di Commercio di Rieti e Viterbo, aggiornati a luglio 2022, sono presenti 3559 aziende agricole. Giustificata preoccupazione che viene sottolineata dal presidente della Coldiretti Rieti, Alan Risolo.

“La preoccupazione per le aziende reatine con questa situazione non può che continuare a crescere. Una su dieci rischia di chiudere e ben oltre 1/3 si trova comunque costretta in questo momento a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dei rincari. Bisogna intervenire subito, così non possiamo andare più avanti e non possiamo più permetterci di aspettare le elezioni, il nuovo Governo e i tempi della politica”. A rischio c’è una filiera agroalimentare che nel Lazio conta circa 50 mila imprese e offre lavoro ad oltre 70 mila persone, di cui il 66% nel settore delle coltivazioni agricole e nella produzione di prodotti animali e servizi connessi, mentre il 29% nel lavoro industriale alimentare e delle bevande. Nella nostra regione il sistema agroalimentare rappresenta il 3% della ricchezza dell’intera economia regionale e contribuisce, con 6,3 miliardi di fatturato annui al 6% dell’Agrifood nazionale.

“La situazione è drammatica – ha continuato il presidente Alan Risolo - quello che rischiamo è un crack alimentare, economico e occupazionale, visto che proprio in questi mesi si concentrano le produzioni agricole tipiche. Con l’esplosione dei costi dell’energia rischiamo di perdere quegli spazi di autonomia e sovranità alimentare che fino a oggi le imprese agricole sono riuscite a difendere”.

E a rischio è anche le lavorazioni per conserve, succhi e derivati: dagli ortaggi ai legumi, dal vino all’olio, dai salumi e prosciutti Dop ai formaggi, dal latte alla carne fino alla pasta, dalla frutta alle passate di pomodoro usate su tutte le tavole italiane e all’estero. Gli aumenti che riguardano l’intera filiera del cibo con costi indiretti che vanno dal vetro rincarato di oltre il 30% in più rispetto allo scorso anno, al tetrapack con un incremento del 15%, dal +35% delle etichette al +45% per il cartone, dal +60% costi per i barattoli di banda stagnata, fino ad arrivare al +70% per la plastica, secondo una analisi Coldiretti. “I consumi diretti di energia – ha concluso Risolo - includono i combustibili per trattori, serre e i trasporti mentre i consumi indiretti ci sono quelli che derivano da fitosanitari, fertilizzanti e impiego di materiali come la plastica. In agricoltura si registrano rincari dei costi che vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi al +129% per il gasolio fino al +300% delle bollette per pompare l’acqua per l’irrigazione dei raccolti”.

