Rieti, ex postina scomparsa, riprende quota l'ipotesi dell'incidente stradale

Paola Corradini 02 settembre 2022

C’è un grande cancello elettrico nuovo di zecca (nella foto) a dividere il confine tra la strada sterrata e l’inizio della proprietà dove risiede Silvia Cipriani, la settantasettenne di Cerchiara scomparsa ormai da più di un mese. Tra le tante ipotesi in campo perde sempre più valore quella legata al suicidio, ad un gesto estremo deciso a mente fredda dalla Cipriani per togliersi la vita. Per il semplice fatto che quasi sempre un suicida lascia l’auto in vista prima di uccidersi. In questa storia invece, iniziata lo scorso 21 luglio, a scomparire non è soltanto l’ex postina in pensione, ma anche la Fiat Palio con cui si spostava per raggiungere l’appartamento situato all’ultimo piano di una palazzina in via delle Orchidee 12 a Rieti così come per recarsi, il giorno prima della scomparsa all’ufficio postale di Contigliano, o a Montenero dove aveva lavorato per un periodo.

Scartata o almeno tenuta come ultima ipotesi quella del suicidio rimangono le ipotesi di un incidente in cui Silvia Cipriani potrebbe essere rimasta coinvolta con l’auto finendo nel fitto del bosco che circonda la strada verso Cerchiara e quella su cui in questo momento propendono sia gli investigatori che la procura della Repubblica di Rieti, di omicidio commesso volontariamente o meno, cui sarebbero seguiti l’occultamento del cadavere e la sparizione dell’auto. Al momento, gli inquirenti non escludono nessuna delle due battendo ogni possibile. Silvia Cipriani era una donna accorta, che aveva cura delle case sia quella di Cerchiara dove abitava regolarmente, sia quella di Rieti dove si recava almeno due volte a settimana per controllare la posta e vedere che tutto fosse a posto. I vicini parlano di una donna tranquilla che arrivava di corsa, controllava la posta, saliva nel suo appartamento all’ultimo piano dove rimaneva qualche ora e poi ripartiva alla volta del paese. Alcuni hanno anche raccontato che molto spesso portava loro delle uova e della verdura provenienti dal suo orto.

Tra la poca spesa che serve per mangiare, le operazioni da effettuare all’ufficio postale, i viaggi nell’appartamento reatino, ed la cura dei suoi tanto amati animali. Quando si allontanava, a gestire i suoi amati cani e gli altri animali da cortile il pastore che aveva la chiave d’accesso al casolare come pure il nipote. Dietro al grande cancello anche ieri c’era Il pastore maremmano che trascorre le sue giornate attaccato alle sbarre steso sul brecciolino in attesa del ritorno della sua padrona. Un mistero come non ce ne sentivano da tempo nel Reatino che ha come protagonista una donna di 77 anni, la sua auto e i lunghi giorni che la tengono lontana dalla sua amata casa. Mistero quindi che per molti sembra essere lontano da una soluzione visto che ci sono un corpo che non si trova un’auto di notevoli dimensioni scomparsa nel nulla, le ricerche non si sono mai fermate e ripartiranno anche quelle nei boschi circostanti cerchiar a e Montenero con la prefettura a coordinarle e gli uomini della squadra mobile, affiancati da vigili del fuoco e carabinieri che torneranno ancora una volta nel luogo dove Silvia è stata vista per l’ultima volta. Da lì ripartiranno dopo che la Procura della Repubblica del tribunale di Rieti aperto un fascicolo, non più per scomparsa ma per omicidio e occultamento di cadavere.

