Rieti, Comune: spese di luce e gas lievitate a 3,1 milioni l'anno

Si riduce l’indebitamento del Comune di Rieti che - ha detto l’assessore al Bilancio, Andrea Sebastiani, in occasione dell’approvazione, tra l’altro, del documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024 e lo schema di bilancio di previsione finanziario dello stesso periodo - “a dicembre 2021 scende a poco più di 47 milioni con previsioni di ulteriore diminuzione di 10 milioni nei prossimi anni”. Documenti e stime su cui ha pesato lo stanziamento per il caro bollette legato agli aumenti di luce e gas, che nel 2022 è di un terzo in più rispetto alla spesa sostenuta in passato.

“Se l’anno scorso il Comune aveva stanziato poco meno di 2 milioni e 100 mila euro per pagare le utenze dell’Ente in tutte le sue articolazioni, quest’anno, in previsione degli ulteriori aumenti a cui andremo incontro, lo stanziamento è salito a 3 milioni e 35 mila euro”, sottolinea l’assessore. Proprio due giorni fa, Comuni e Province, tramite Anci e Upi in cui gli enti locali sono organizzati, hanno chiesto al Governo “uno stanziamento straordinario di almeno ulteriori 350 milioni di euro” per far fronte al caro bollette, misura in assenza della quale, hanno detto i presidenti nazionali delle due associazioni, Antonio De Caro e Michele De Pascale, “gli enti locali sono destinati a saltare”.

Non c’è solo la spesa delle bollette di luce e gas necessari per alimentare la struttura-ente comunale a preoccupare l’assessore Sebastiani, ma anche l’aumento, inevitabile, delle famiglie che si troveranno in difficoltà e che necessariamente busseranno alle porte di Palazzo di Città. “Cresceranno le situazioni di disagio legate a chi non ce la farà a sostenere i costi proibitivi di luce, gas e anche acqua, così come previsto dalla Cgia di Mestre in una recente indagine, situazioni alle quali il Comune sarà chiamato a dare una risposta”, aggiunge Sebastiani. Sì, anche l’acqua perché il pompaggio richiede consumo energetico e perciò anche il costo legato a questa bolletta è destinato ad aumentare. Cosa fare? In attesa che il Governo si pronunci sulla richiesta di Anci e Upi per lo stanziamento che possa arginare l’impennata della spesa per Comuni e Province, l’assessore al Bilancio pensa ad accordi da stringere con APS, distributore di acqua, ed Engie, di corrente, per abbassare le utenze. “Avremmo voluto liberare risorse per ridurre le tasse, ma la situazione potrebbe imporre altre scelte”, conclude.

