Rieti, morto l'ex sindaco di Ascrea Dante D'Angeli. Il cordoglio della politica

Si è spento a 75 anni, dopo una breve malattia Dante D’Angeli, storico sindaco di Ascrea. Era docente e uomo politico di riferimento. D’Angeli, non si era ricandidato a sindaco nell’ultima tornata elettorale, lasciando il testimone a Riccardo Nini rimanendo comunque vice sindaco. Ieri, a dare l’annuncio della scomparsa è stato lo stesso sindaco di Ascrea Riccardo Nini:

“Ho l’onere di darvi una notizia che mai avrei voluto dare. Questo pomeriggio è venuto a mancare il nostro vice sindaco Dante D’Angeli. In questo difficile momento di dolore, possa arrivare alla famiglia, a quanti lo hanno amato e a tutta la comunità il profondo cordoglio mio e dell’amministrazione comunale. Questo è un momento di grande tristezza, in cui tutti noi ci sentiamo vuoti per aver perso una Grande Persona che ha condotto fino in fondo quella che sapeva essere la sua grande Missione: mettersi al servizio della propria comunità senza risparmiarsi mai. Ascrea e Stipes non lo dimenticheranno mai. Addio Dante”.

Tra i primi politici che lo hanno voluto ricordare anche Fabio Melilli, deputato uscente del Pd: “Ci ha lasciato poco fa Dante D’Angeli. Già sindaco di Ascrea, consigliere Provinciale e presidente della Comunità Montana del Turano. Protagonista della vita delle Associazioni regionali dei Comuni e delle Comunità Montane. Ma soprattutto amico da sempre, compagno di mille battaglie nel partito e nelle istituzioni. Tutte a difesa delle nostre aree interne, della gente delle nostre valli. Non è facile trovare le parole giuste quando se ne va una persona a cui devi molto e con cui hai condiviso un così lungo tratto di strada. Che la terra ti sia lieve, Dante”.

