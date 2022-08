Rieti, il pasticcere Adelmo Renzi, inventore della mimosa nominato da Mattarella Commendatore della Repubblica

31 agosto 2022 a

a

a

Adelmo Renzi, inventore del famoso dolce “mimosa”, è stato nominato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella con proprio decreto controfirmato dalla presidenza del Consiglio, Commendatore della Repubblica. Una onorificenza tra le più prestigiose per il pasticcere e insegnante dell’istituto Alberghiero Costaggini di Rieti, che oggi conduce due attività che portano il nome di “Mimosa di Adelmo”, a Rieti e Roma. Il dolce che lo ha reso famoso non solo a Rieti e in Italia è stato ideato nel 1962. Un riconoscimento che va a premiare un ambasciatore del gusto che è stato consegnato durante una manifestazione di pasticceri svoltasi a Genova.

8 Marzo, fontana di piazza addobbata e vetrine dei negozi in giallo

Adelmo, particolarmente abile non solo come pasticcere, ma anche tra i fornelli in cucina, ha gestito per lungo tempo affiancato dalla moglie Marisa, scomparsa negli anni scorsi, il ristorante Flavio, locale tra i più noti e frequentati ovviamente anche dagli attori protagonisti delle stagioni teatrali del Vespasiano. Una tappa obbligata per i buongustai reatini negli 60 e settanta. Adelmo Renzi, a 90 anni, è ancora molto attivo anche se nella conduzione dei locali ci pensano le tre figlie che hanno ereditato la passione del padre e che custodiscono la ricetta del dolce "mimosa" che ha reso celebre non solo Adelmo ma anche Rieti.

I dolci della Torteria di Adelmo in aiuto dei malati oncologici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.