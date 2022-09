Rieti, esenzione Tosap. Gli esercenti chiedono la proroga nelle zone del cratere

Monica Puliti 01 settembre 2022 a

Non soltanto una rimodulazione degli orari di apertura dei negozi dalle 10 alle 18 per ridurre i costi di gestione, ma anche un aumento del credito di imposta oltreché una proroga dell’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico oltre la scadenza fissata a fine 2022. Sono le due nuove proposte di Confcommercio Imprese Rieti per arginare il caro energetico che da mesi, e per quanto tempo chissà ancora, si sta abbattendo su imprese e famiglie. “Innanzitutto – dice il presidente Leonardo Tosti – la richiesta di trasformare in credito di imposta la differenza tra quanto pagato dalle aziende nel 2021 e nel 2022, una misura che spieghi i suoi effetti immediatamente, che sia pensata in modo agevole, senza che ci sia il bisogno di presentare domande e chissà quanto altro ancora, anche perché a parlare c’è la contabilità in mano ai commercialisti; questo aiuterebbe senz’altro le attività commerciali alle prese con i problemi di cui tutti sappiamo”.

Baristi e ristoratori: "Resti gratuito l'uso del suolo pubblico"

Non solo questo però. C’è anche un’altra misura che potrebbe alleviare e non poco i costi di gestione delle aziende e riguarda l’esenzione dal pagamento della Tosap, la tassa di occupazione di suolo pubblico, che incide pesantemente sui bilanci aziendali. Sospesa dopo il terremoto e poi ancora durante la pandemia – anni in cui moltissime attività hanno approfittato dell’esenzione per installare dehors e rendersi più visibili all’esterno, specie quando stare nei locali al chiuso era impossibile o sconsigliato stare -, fino a fine anno le attività potranno beneficiare dell’esenzione. E poi? “Poi – risponde il presidente di Confcommercio Imprese Rieti – sarà bene che l’amministrazione comunale si faccia portavoce presso il Governo affinché venga concessa un’ulteriore proroga e gazebo, dehors e ogni spazio all’aperto fornito di tavolini continui ad essere gratuito per bar, ristoranti, enoteche, pizzerie e tutti quei locali legati alla ristorazione che hanno scelto di installarli”.

Tosti: “Vendite bloccate da un mese”

Una dichiarazione dell’8 aprile scorso dell’ex assessore alle Attività produttive e oggi sindaco della città, Daniele Sinibaldi, diceva che “in conseguenza dell’interlocuzione condotta degli uffici del Comune di Rieti con gli uffici legislativi della Camera e dell’interessamento dei rappresentanti istituzionali del territorio e delle rappresentanze delle imprese, che ringrazio per la sensibilità e disponibilità, sarà possibile prorogare l’esenzione della tassa sul suolo pubblico, ex Tosap ora Canone Unico, fino al 31 dicembre 2022, grazie ad una norma inserita all’interno della legge di bilancio riferita ai territori colpiti dal sisma. Una buona notizia per le attività commerciali ed economiche del territorio”.

