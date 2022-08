Rieti, il Consiglio comunale approva il Rendiconto 2021 e bilancio di previsione. Sebastiani: “Conti in miglioramento"

31 agosto 2022 a

Il Consiglio comunale di Rieti, appena terminato, ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024 e lo Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024. Soddisfatto l’assessore al bilancio Andrea Sebastiani. “L’aspetto principale del rendiconto economico è la diminuzione del livello di indebitamento che, a dicembre 2021, scende a poco più di 47 milioni con previsioni di ulteriore diminuzione di 10 milioni nei prossimi anni - sottolinea Sebastiani -. Nonostante difficoltà che persistono, possiamo dire che l’Ente vive discrete condizioni di salute economico-finanziarie che andranno certamente consolidate, sostenute e soprattutto monitorate anche alla luce del periodo difficile che incombe sulla situazione economica del Paese e su quella reddituale delle famiglie".

"I miglioramenti evidenti emersi anche nel corso della discussione - continua l'assessore Sebastiani -, tenendo conto peraltro delle vicende legate alla pandemia che hanno influito sui bilanci di tutti gli Enti Locali, evidenziano il grande merito da riconoscere alla Giunta del sindaco Antonio Cicchetti e al mio predecessore, Claudio Valentini, il cui lavoro permette oggi di viaggiare in condizioni più serene e di proseguire in un percorso di miglioramento che, già nel 2022, porterà a ridurre i parametri negativi dai 3 attuali ai 2 prossimi, sugli 8 che complessivamente descrivono le condizioni di deficitarietà di un Ente.

C’è ancora tanto lavoro da compiere ma molto è stato fatto. L’auspicio è che il complesso contesto internazionale, attraverso interventi dei Governi e delle Regioni possa permettere a famiglie, imprese e Comuni di resistere di fronte alle difficoltà. Noi saremo in prima linea per migliorare la situazione del Comune ed essere vicini, per quanto possibile e di nostra competenza, a famiglie e imprese reatine. Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente il dirigente del settore finanziario e tutti i dipendenti per l’impegno e la collaborazione” conclude l'assessore al Bilancio, Andrea Sebastiani.

