Fiera del Peperoncino, Rosati: “Non solo enogastronomia ma anche approfondimento e cultura”

30 agosto 2022 a

a

a

Fiera del Peperoncino è stato un successo in termini espositivi, di partecipazione di eventi. Un fatto ribadito anche dall’assessore alla cultura del Comune di Rieti, Letizia Rosati. “Questa edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino è stata oggettivamente un successo e ne sono molto contenta perché, dopo le restrizioni del Covid, la città è tornata a vivere con compostezza ma altrettanta euforia".

Peperoncino, ministro Garavaglia: "Rieti città bellissima e dalle grandi potenzialità turistiche"

"Ho voluto dare un contributo in tal senso collaborando con Livio Rositani - continua l'assessore - affinché i nostri luoghi più preziosi fossero fruibili. Abbiamo favorito l’apertura delle due sezioni del Museo e ringrazio il personale per la disponibilità mostrata; grazie a un’integrazione assicurativa abbiamo reso possibile la visita all’Oratorio di San Pietro Martire e al Chiostro delle Beata Colomba con la presenza di guide turistiche tutti i giorni. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Varrone e il Comune di Contigliano Palazzo Dosi ha ospitato una rara esposizione dei costumi di inizio novecento del grande Mattia Battistini ‘il baritono dei re, il re dei baritoni".

Peperoncino, stand dei carabinieri forestali contro le frodi agro-alimentari

Un altro sentito ringraziamento va ai padri cappuccini che hanno la proprietà della cappella funebre della famiglia Potenziani, un gioiello da riscoprire decorato da Pietro Mengarini tra il 1901 e il 1902. Tale iniziativa è stata possibile perché l’Associazione culturale “Domenico Petrini” ne ha adottato il progetto di valorizzazione con grande sensibilità e attenzione. Ringrazio infine il personale di Visit Rieti che si è speso per la buona riuscita di queste iniziative. A me il piacere di accompagnare in visita istituzionale coloro che erano in città per motivi professionali. Sicuramente il breve periodo di lavoro relativo ai tempi intercorsi dal mio insediamento non ha permesso di strutturare iniziative più organiche e questa è la prospettiva della prossima edizione” conclude l'assessore alla Cultura, Letizia Rosati.

Fiera mondiale del peperoncino. Rositani: “La migliore edizione degli ultimi dieci anni”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.