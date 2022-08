Rieti, gli ambientalisti contro il progetto del Terminillo: "Caro energia, il Tsm è da rimodulare"

Monica Puliti 31 agosto 2022 a

“Succede solo a Rieti che un gruppetto di politicanti insista nel progetto di sperpero di denaro pubblico per fare un comprensorio sciistico faraonico, il TSM-Terminillo Stazione Montana con costi dell’energia alle stelle”. Così Ines Millesimi, attivista verde da sempre in trincea, insieme ad alcune associazioni ambientaliste contrarie al progetto, contro la realizzazione del piano di ammodernamento della montagna così come previsto dal progetto. La riflessione critica, affidata ai social, trae spunto dal tema che occupa da settimane le prime pagine dei quotidiani, il caro bollette perché, sostiene Millesimi “con l’energia elettrica si devono far girare i tapis roulant, le seggiovie e sparare neve artificiale (e non piove, solo precipitazioni brevi e violente)”.

Una ragione in più dunque, questa, per dire no al TSM. “Cari amministratori – scrive -, ve lo diciamo da anni: rimodulate subito il progetto e renderemo tutti il TSM smart riqualificando con i soldi pubblici, 20 milioni di euro, i soli impianti a Pian de’ Valli; siete persone irresponsabili se insistete e non fate il bene dei cittadini”. Quindi l’invito a “una rivalutazione del business plan alla luce delle emergenze che toccano tutti” dal momento che “scempiate territori” e, in conclusione, “noi intanto attendiamo l’esito del Consiglio di Stato, ma i cittadini di Rieti, e non solo, sapranno il 25 settembre non dare fiducia a quei candidati in Parlamento che si sono sperticati per il TSM”.

La riflessione, dicevamo, trae spunto da un articolo di neveitalia.it dal titolo “Costi energia troppo elevati”, il grido degli impiantisti per la prossima stagione invernale in cui si parla della preoccupazione – con le dichiarazioni del presidente Anef, del presidente della società Carosello del Passo del Tonale, e dell’amministratore delegato di Colomion Spa – per cui, nel caso a novembre prossimo non dovesse nevicare, incontrerebbero problemi anche nell’affrontare i costi dell’innevamento programmato oltre a quelli degli impianti di risalita. Una situazione che potrebbe avere ripercussioni anche sugli impianti al Terminillo ancora in cerca di un gestore. Tornando alla vicenda giudiziaria cui ha dato inizio un folto gruppo di associazioni ambientaliste, a giugno scorso, si ricorderà, il Tar ha respinto il ricorso presentato dalle stesse, riguardante la richiesta di annullamento della determinazione dirigenziale “Pronuncia di Valutazione di impatto ambientale sul progetto Interventi per la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti sciistici nel comprensorio sciistico del Monte Terminillo”; motivo per cui hanno poi deciso di ricorrere al Consiglio di Stato.

