Contigliano, maxi rissa durante l'Assalto al Castello. Undici giovani denunciati

Ci sono volute due settimane per identificare gli autori di una maxi-rissa avvenuta nel corso della tradizionale manifestazione “Assalto al castello” dello scorso inizio di agosto. Infatti durante l'evento nel centro storico di Contigliano, è nata una rissa tra giovani che ha costretto alcuni di loro, per le lesioni riportate, a ricorrere alle cure mediche al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rieti De Lellis. A riportarlo sono i Carabinieri, che hanno denunciato diverse persone.

I carabinieri di Contigliano, dopo aver avviato una autonoma attività investigativa raccogliendo, sin da subito, numerose testimonianze e visionando i filmati dei vari sistemi di videosorveglianza della zona, sono riusciti a ricostruire i fatti. In particolare, la sera del 7 agosto, a Contigliano, si è verificato un violento temporale che, tra gli altri danni, ha allagato una taverna; per far defluire l’acqua, il personale ha aperto un tombino per le acque reflue che in questa maniera potevano drenare a valle, confluendo però nel sottostante piazzale dove c’era un’altra taverna.

Dalle discussioni nate dalle rimostranze dei camerieri della seconda locanda, la situazione è degenerata in una violenta rissa, con il coinvolgimento di altri giovani del posto. I Carabinieri hanno identificato undici ragazzi che sarebbero stati coinvolti e che sono stati, quindi, denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti per rissa.

