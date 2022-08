Rieti, fiera mondiale del peperoncino. Rositani: “La migliore edizione degli ultimi dieci anni”

Monica Puliti 30 agosto 2022 a

“Oste, è buono il vino?”. La risposta, a domanda posta al deus ex machina della Fiera mondiale del peperoncino, Livio Rositani, su come sia andata questa 11esima edizione appena conclusa, appare scontata, ma a parlare per lui e per tutti quanti hanno lavorato per mesi alla riuscita della manifestazione sono i fatti. Sarebbe bastato, oltreché gironzolare tra i 170 stand dislocati nelle piazze e le strade del centro, scambiare due parole con gli standisti arrivati da diverse regioni d’Italia o farsi un giro per i locali – pizzerie, ristoranti, birrerie, bar, enoteche – per accorgersi che la fiera è stata un successo. Quanto, in termini di presenze nelle strutture ricettive e nelle attività commerciali e perciò del giro di affari indotto dalle cinque giornate di eventi, saranno gli organizzatori a dirlo sulla base dei dati forniti da Federalberghi, Confcommercio, Camera di commercio, già a lavoro per tradurre in cifre la manifestazione.

“La migliore edizione degli ultimi dieci anni – dichiara soddisfatto Rositani - eccezion fatta, forse, per la prima dove l’effetto novità giocò un ruolo determinante: non credo ci siano mai state tante persone nella nostra città come quelle viste nei giorni scorsi in occasione della Fiera del peperoncino. Nelle settimane che hanno preceduto l’evento, avevamo previsto l’arrivo di 200 mila persone basandoci sui risultati delle scorse edizioni: se non abbiamo centrato l’obiettivo ci siamo comunque andati vicino, ma saranno i dati a parlare per noi; ritengo che siano giunte tra le 170 mila e le 180 mila persone”. E moltissimi quelli che, dovendo fermarsi tutti e cinque i giorni, hanno prenotato alberghi a Greccio, Piediluco e Terminillo dopo che le strutture cittadine avevano esaurito la disponibilità. “Ho parlato con i titolari e i commessi delle aziende che esponevano e mi hanno detto di aver registrato incassi superiori alle passate edizioni, avendo venduto già venerdì quello che negli anni scorsi avevano venduto al termine della fiera – aggiunge Rositani – tanto che molti di loro hanno espresso l’intenzione di riprenotare uno spazio già per l’edizione 2023. Ho anche parlato con i commercianti del centro che mi hanno riferito di tanta gente venuta da fuori, che ha speso e consumato”.

Insomma, una fiera da archiviare con soddisfazione. “Sono orgoglioso di come la città ha risposto e del fatto che questo evento sia completamente made in Rieti: la fiera è la dimostrazione che quando si uniscono le forze e si fa rete si raggiungono risultati importanti”. Quanto alle polemiche sollevate da qualche residente in centro sui disagi causati dalla musica e dalla folla fino a notte fonda, Rositani fa presente che “si tratta di dieci giorni (cinque giorni per l’allestimento e altrettanti di eventi) nell’arco di un anno, che, ritengo, si possano sopportare in nome di una vetrina importante per la nostra città e di un evento che produce ricchezza”.

