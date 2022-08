Rieti, peste suina. Preapertura della caccia vietata nella zona infetta

Marco Staffiero 30 agosto 2022 a

a

a

Lascia un enorme punto interrogativo il decreto della Regione Lazio per la preapertura dell’attività venatoria per giovedì e domenica da appostamento fisso o temporaneo. La preoccupazione nasce per quanto riguarda la possibile ripresa dell’influenza suina sul territorio. Anche se la preapertura è prevista senza l’ausilio del cane, alle specie cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica) e tortora (Streptopelia turtur turtur), sarebbe stato meglio aspettare.

Cinghiali, ricorso al Tar dell'Oipa contro il piano abbattimento

Per gettare acqua sul fuoco è intervenuto il presidente di Federcaccia Rieti, Fiorenzo Panfilo. “Proprio domenica si sono concluse le ispezioni sul territorio e non è stata trovata nessuna carcassa di animale conducibile alla suina. In tutto il territorio sono presenti 3900 cacciatori, di questi la metà circa parteciperà alla preapertura dei prossimi giorni. Inoltre, non dobbiamo dimenticare, che le zone rosse della provincia sono Cittaducale, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Antrodoco, Micigliano, Posta, Borbona, Petrella e Fiamignano, dove sarà vietato intraprendere qualsiasi attività conducibile alla caccia”. Sull’argomento è intervenuto il presidente di Legambiente Rieti, Gabriele Zanin, sollevando alcuni punti interrogativi. “Vista la situazione sarebbe stato opportuno aspettare, per la preapertura, dato che la caccia è vista come un hobby. Ad oggi la zona infetta comprende una parte importante del territorio reatino e mi chiedo chi controllerà i cacciatori a non operare in quelle zone di confine, dato che manca completamente una adeguata informazione e comunicazione su un argomento di notevole importanza. Stiamo parlando di un passatempo più o meno condivisibile e non credo che la maggior parte dei cacciatori svolga l’attività per una questione di cibo e sopravvivenza”.

Peste suina, team di ispettori europei sul luogo del ritrovamento della carcassa di cinghiale

Ricordiamo inoltre, che l’esercizio venatorio è consentito ai cacciatori con residenza anagrafica nel Lazio limitatamente al territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo Ambito Territoriale di Caccia e ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dal Lazio limitatamente al territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria. Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall’inizio dell’orario di caccia stabilito, dalle ore 5.35 alle ore19.40, e il sito dell’appostamento temporaneo, al termine dell’azione di caccia, deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito. Nei giorni di preapertura, il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è di venti capi complessivi delle specie autorizzate, salvo quanto previsto per la specie tortora, per cui è previsto un limite di carniere regionale complessivo pari a 5.534 capi per tutta la stagione venatoria 2022-2023, compresa la preapertura.

Peste suina, team di ispettori europei sul luogo del ritrovamento della carcassa di cinghiale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.