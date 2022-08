Rieti, carabinieri. Il maresciallo Grieco nuovo comandante della stazione di Orvinio

30 agosto 2022 a

Il maresciallo maggiore Giacobbe Grieco, di origini pugliesi, è il nuovo comandante della stazione carabinieri di Orvinio. Entrato nelle file dell’Arma nel 1993, ha frequentato il corso presso la scuola allievi carabinieri di Campobasso.

Successivamente, ha prestato servizio a Vibo Valentia e presso diversi comandi della Capitale, prima di vincere il concorso e frequentare, nel 2003, il corso presso il I° Reggimento allievi marescialli di Velletri, al termine del quale è stato assegnato alla linea territoriale dell’Arma dei carabinieri presso la stazione carabinieri di Monteverde Nuovo (Roma). In seguito, dal 2006 al 2022, Grieco ha comandato la stazione di Vallinfreda in provincia di Roma, conquistando, in breve tempo, la stima e la riconoscenza, sia dei colleghi, sia dei tanti cittadini che ne hanno apprezzato le doti professionali ed umane.

Ad accogliere il sottufficiale, classe ’75, tra le fila dell’Arma reatina il comandante provinciale colonnello Bruno Bellini e il capitano Salvatore Beneduce, comandante della Compagnia di Rieti, con i quali ha iniziato ad affrontare le priorità della sua nuova giurisdizione. Al maresciallo maggiore Grieco i migliori auguri per il nuovo incarico da tutti i carabinieri della provincia.

