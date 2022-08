Rieti, per gli agriturismi della provincia una estate da record

Marco Staffiero 29 agosto 2022 a

Dopo oltre due anni di pandemia, cresce la voglia di passare sempre più tempo all’aria aperta. Lontano dalla frenesia delle grandi città a contatto con la natura e il mangiar sano. L’agriturismo e l’agricoltura multifunzionale sono sempre più i protagonisti della crescita o della tenuta dell'occupazione nel reatino. Il comparto si rinnova nella forma e accompagna l’evoluzione di un settore che dal 2002 a oggi è cresciuto notevolmente. Del resto i dati Istat parlano chiaro: nel 2002 le aziende agrituristiche registrate, presenti nella provincia di Rieti erano 35, mentre ad oggi troviamo 84 agriturismi con 1158 posti letto ed una forza lavoro di oltre 750 persone.

“I nostri agriturismi sono i veri custodi del Made in Italy e ricoprono un ruolo centrale nel turismo di prossimità – ha spiegato il presidente di Coldiretti Rieti, Alan Risolo - che dobbiamo continuare a potenziare. E' proprio nelle nostre strutture agrituristiche che nasce il 92% delle tipicità agroalimentari del nostro Paese. Un patrimonio da salvare non solo per il suo valore economico, ma anche storico, culturale ed ambientale. La pandemia ha avuto un impatto devastante sugli agriturismi, con loro si rischia di compromettere anche i tesori alimentari tradizionali dei borghi custoditi da generazioni dagli agricoltori. Oltre al lockdown ha pesato in questi anni segnato dal Covid l’assenza di turisti stranieri e italiani. L’estate 2022 – ha continuato Risolo - è un appuntamento importante per il settore dopo due anni di chiusure e riaperture che sono costati un calo del 34% delle presenze, secondo l’analisi Terranostra Campagna Amica, ma che non hanno inciso sulla struttura del settore che ha mostrato la propria solidità e capacità di adattamento, innovazione e di risposta ai nuovi stimoli del mercato. Lo dimostra il fatto che l’offerta agrituristica è addirittura cresciuta. I dati che abbiamo registrato a Ferragosto sono incoraggianti con un aumento di presenze del 10% anche grazie al ritorno degli stranieri, sulla base delle indicazioni di Terranostra e Campagna Amica. Tra gli svaghi preferiti dei turisti italiani e stranieri accanto ad arte, tradizione, relax e puro divertimento, c’è la ricerca del cibo e il vino locali che è diventata la prima voce del budget delle vacanze Made in Italy nel 2022 con circa 1/3 della spesa per consumi al ristorante, street food o per l’acquisto di souvenir”.

Dati importanti che vengono sottolineati anche dalla consigliera provinciale referente alla cultura e turismo, Paola Trambusti: “Assistiamo senza dubbio ad un aumento importante delle aziende agrituristiche sul territorio, accompagnate anche dall’aumento di B&B e Case Vacanze. Per arrivare ad una notevole presenza di turisti è opportuno migliorare l’offerta, perfezionando ad esempio il rapporto con i clienti stranieri attraverso lo studio della lingua inglese e potenziare la connessione internet. Abbiamo un territorio meraviglioso, che si presta notevolmente a questo tipo di vacanze. Dobbiamo solo valorizzarlo di più” conclude Paola Trambusti.

