Rieti, dipendenza dal gioco d'azzardo. Casi raddoppiati in pochi mesi in provincia

Un fenomeno vasto accentuato dalla pandemia che non può e deve essere sottovalutato. E per quanto possibile da contrastare. Parliamo delle patologie legate alla dipendenza del gioco d’azzardo che a Rieti ha visto raddoppiare i casi addirittura in pochi mesi. Per questo motivo, lasciano un enorme punto interrogativo le nuove regole del gioco d’azzardo nel Lazio, contenute nel disegno di legge di assestamento di bilancio 2022-2024 pubblicate sul bollettino regionale pochi giorni fa. La vecchia norma stabiliva una distanza di 500 metri tra le sale da gioco e i luoghi sensibili, come scuole, luoghi di culto, centri sociali, ma le nuove regole vedono una riduzione della distanza, passando da 500 a 250 metri. Come detto un problema non da poco per il territorio Reatino, che vede in costante aumento il fenomeno legato alla dipendenza del gioco d’azzardo.

Negli ultimi anni il gioco d’azzardo patologico è in aumento. Il fenomeno è trasversale e coinvolge la popolazione tutta, attraverso le diverse modalità di gioco, pertanto necessita di attenzione non solo da parte dei clinici ma anche della società civile. Il gioco d’azzardo può favorire la presenza di una serie di comportamenti problematici che possono condurre fino ad una vera e propria patologia riconosciuta come Gioco d’Azzardo Patologico (GAP). Non a caso nel gennaio del 2020 è stato istituito un gruppo multidisciplinare composto da uno psicologo, uno psichiatra ed un’assistente sociale, nella sede Sanitaria in via Salaria per Roma n. 36 a Rieti, sotto la direzione della dottoressa Rosella Pacifico. I dati forniti dalla Asl di riferimento, non lasciano scampo a dubbi: nel 2020 le richieste di aiuto pervenute sono state 12, nel 2021 sono state 20 e negli ultimi 8 mesi del 2022 oltre 50. I dati, possono sembrare di poca importanza, ma se si pensa al numero degli abitanti e il momento storico, dove era quasi impossibile, per ragioni legate alla pandemia, uscire e avere contatti con altre persone, ci accorgiamo che i numeri forniti devono far riflettere.

“Questo nuovo regolamento – ha commentato la dirigente psicologa dell’equipe del centro gioco d’azzardo della Asl di Rieti, Maria Carla Massimetti – ci lascia spiazzati e perplessi. L’argomento legato alla dipendenza del gioco è in costante aumento su tutto il territorio provinciale. Le fasce di età dove si avverte un maggior problema verso una vera e propria dipendenza patologica va dai 20 ai 50 anni. Ci sono dei cosiddetti numeri sommersi, che sono molto più alti rispetto alle richieste di aiuto, che arrivano al centro. Dipendenza, che coinvolge tanti ragazzi. Per questo motivo sono numerose le attività che svolgiamo in tutti i comuni, con programmi di sensibilizzazione, educazione per tutte le scuole. A settembre partiranno dei corsi di formazione sull’argomento per sensibilizzare e coinvolgere gli esercenti presenti sul territorio. Inoltre, stiamo facendo una mappatura dettagliata dei centri, sale e luoghi di scommesse, per capire quanta distanza è presente dai posti sensibili”.

