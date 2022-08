Amatrice, Miriana Trevisan ha inaugurato la sagra degli spaghetti all'amatriciana

27 agosto 2022 a

a

a

Gli stand sono stati aperti alle 12.30 e presi d’assalto da decine di turisti arrivati ad Amatrice proprio per partecipare alla sagra degli spaghetti all’amatriciana. Neanche la pioggia caduta nel pomeriggio ha rovinato la festa tanta era la voglia di divertirsi, di tornare a stare insieme dopo i giorni del ricordo e della preghiera di appena tre giorni prima in occasione delle celebrazioni per il sesto anniversario del terremoto.

Il sindaco Giorgio Cortellesi: "Ecco i cantieri della ricostruzione"

La sagra dell’amatriciana, la festa che ha reso e che rende Amatrice famosa non solo in Italia ma nel mondo è tornata tra esibizioni di majorette, gruppi folkloristici ed esposizione di prodotti tipici e artigianali. Degustazioni, percorsi culinari e spettacoli allieteranno cittadini, visitatori e villeggianti. Insomma un fine settimana all’insegna del gusto. A fare da madrina all’edizione 2022, la showgirl Miriana Trevisan. Miriana Trevisan. accompagnata dal sindaco “Ringrazio il sindaco Giorgio Cortellesi che mi ha accolto con grande simpatia e semplicità - ha detto subito dopo il taglio del nastro -.

Il sindaco Cortellesi: “Dimenticati dalla politica. Subito il fondo familiari delle vittime”

Ho avuto modo di apprezzare i prodotti di eccellenza del territorio che non è solo spaghetti all’amatriciana. Spero con la mia piccola forza di portare questo straordinaio evento in ogni angolo d’Italia per rafforzare questo territorio. Non vedo l’ora di assaggiare questo piatto prelibato e sono strafelice di esservi vicino. Conosco Amatrice, qui ho molti amici e alcuni di loro hanno avuto lutti a causa del terremoto” ha concluso la showgirl.

La ricostruzione avanza, eppure quasi tutti vivono ancora in Sae

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.